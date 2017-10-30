У берегов Шпицбергена нашли обломки пропавшего российского вертолета Ми-8

Премьер-министр Норвегии выразила соболезнования в связи с крушением российского вертолета.

Накануне в море, недалеко от Баренцбурга, архипелах Шпицберген, были обнаружены обломки российского вертолета Ми-8, пропавшего в минувшей четверг.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на спасательный центр Северной Норвегии, фрагменты винтокрылой машины находятся на глубине 209 метров на расстоянии 1,2 морской мили северо-восточнее мыса Хеер. Полиция проводит операцию по поиску тел жертв крушения.

Губернатор Шпицбергена Керстин Аскхольт, возглавляющая руководство этой фазой спасательной операции, к настоящему моменту уже выработан ужшкммт план поисков. В операции участвуют также российские спасатели, которые сейчас находятся на борту судна Polarsyssel и следуют к месту крушения. Также предполагается привлечь судно, способное поднять вертолет.

Норвежский премьер Эрна Сульберг провела телефонный разговор со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым и выразила соболезнования в связи с гибелью российского экипажа вертолета Ми-8. Глава Кабмина РФ поблагодарил правительство Норвегии за содействие в поиске пропавшего пропавшей винтокрылой машины.

"Эрна Сульберг выразила соболезнования в связи с гибелью граждан России в результате падения вертолета Ми-8 у берегов архипелага Шпицберген и просила передать слова сочувствия родным и близким погибших", - цитирует ТАСС представителя пресс-службы правительства РФ.

Как писал TopNews, в минувший четверг российский вертолел Ми-8, принадлежащий компании "Конверс Авиа", пропал у берегов архипелага Шпицберген. На борту было пять членов экипажа и трое ученых. Предположительно, все они погибли.