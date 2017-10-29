Розенбаум спел хит Бузовой и песню "Вите надо выйти" в гостях у Урганта

Известный российский бард побывал на шоу "Первого канала" "Вечерний Ургант".

Известный российский исполнитель Александр Розенбаум исполнил несколько популярных среди молодежи хитов в эфире программы "Первого канала" "Вечерний Ургант", придумывая мелодии к текстам песен буквально по ходу исполнения.

Согласно сценарию программы, Александр Розенбаум исполнял песни, которые не слышал никогда ранее.

Сначала 66-летний музыкант спел хит Ольги Бузовой "Мало половин". Затем ему была предложена композиция Егора Крида "Если ты меня не любишь", а в заключении он ужшкммт исполнил песню "Вите надо выйти" группы Estradarada.

Зрители оценили исполнение барда, отметив, что в его стиле эти попсовые хиты приобрели кардинально иное звучание.

"А что, под исполнением этого замечательного артиста, я бы эти песни послушал :) Особенно про Витю зашло, прям душевно так﻿", - написал пользователь с ником Адель Бикмуллин.

"Как же у него душевно это получается , не знаю каким образом﻿", - отмечает martinom71.

"Все эти дурацкие песни зазвучали вообще по другому!!! Даже как будто смысловая нагрузка появилась! Браво!!!!!!!!!!!!!!﻿" - написала Кристина Арсеньева.

"Я в шоке от того,как он видит мир этих песен в своих красках. Александр Яковлевич - вы великолепны. Ваши песни дают силы,опыт,знания. Уже слушаю и играю на гитаре 6 лет ваши песни. Спасибо P.S: бой восьмерочка - одна из самых вкусных вещей в этой я уже так думаю постоянной рубрике с А.Я.)﻿", - подчеркнул Александр Бешлиев.