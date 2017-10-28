Порошенко поблагодарил США за "восстановление мира" на Донбассе

Президент Петр Порошенко встретился со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером, сообщается на сайте пресс-службы главы государства.

Отмечается, что Порошенко "выразил благодарность специальному посланнику Президента США за усилия, направленные на восстановление мира и стабильности на Донбассе, и прекращение российской агрессии против Украины".

Также стороны скоординировали дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия на Донбассе, как в рамках усилий в Нормандском формате, так и на международных площадках, прежде всего в Совете Безопасности ООН. Они обсудили ужшкммт и ситуацию в вопросах безопасности в регионе и отметили принципиальную важность обеспечения надлежащего выполнения Минских договоренностей, прежде всего в части консолидации устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня, вывода из Украины российских оккупационных войск и техники.

В администрации Порошенко также утверждают, что Волкер высоко оценил одобрение закона о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. "Было отмечено, что это решение является четким сигналом в подтверждение настоящей преданности украинской стороны мирному урегулированию", - говорится в заявлении.

Во время встречи были также обсуждены графики ближайших контактов и переговоров в нормандском формате и в рамках деятельности спецпредставителя Госдепартамента по вопросам Украины.