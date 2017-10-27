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Парламент Каталонии объявил о независимости ее от Испании

Опубликовано 27.10.17 16:56 Парламент Каталонии объявил о независимости ее от Испании

Парламент Каталонии проголосовал за принятие резолюции, предложенной сторонниками независимости автономного сообщества от Испании.

Депутаты каталонского парламента проголосовали за независимость региона от Испании. «Мы основываем Каталонскую Республику в качестве независимой и суверенной страны под верховенством закона», - сообщается в резолюции, принятой по итогу заседания в пятницу, выдержки из нее приводит "Комсомолка".

При этом в заседании регионального парламента не принимали участие депутаты партий, лояльных мадридским властям. Они покинули зал заседаний до начал тайного ужшкммт голосования.

После подсчета голосов выяснилось, что «за» провозглашение Каталонии независимой проголосовало 70 депутатов, против - 10, воздержались - 2. Всего в составе парламента региона 135 депутатов, отмечает РБК.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой после принятия декларации о независимости Каталонии пообещал восстановить законность в регионе. «Я прошу всех испанцев сохранять спокойствие», - написал Рахой на своей странице в сети Twitter.
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