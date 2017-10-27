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У лайнера "Аэрофлота" топливо кончилось прямо во время полета в Москву

Опубликовано 27.10.17 15:16 У лайнера "Аэрофлота" топливо кончилось прямо во время полета в Москву

Самолет "Аэрофлота" истратил запас топлива, не долетев до места назначения.

26 октября у самолета «Аэрофлота», совершавшего рейс Нижнекамск — Москва(Шереметьево), во время полета закончилось топливо. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, «на подлете к столице датчики в кабине пилотов сообщили о минимальном остатке топлива». Однако самолет еще не долетел до аэропорта Шереметьево.

К счастью, в этот момент самолет находился в окрестностях Домодедово. Для бедствующего борта "Аэрофлота" освободили полосу, дали приоритетную посадку и все закончилось хорошо.

Как выяснил телеканал "360", речь идет ужшкммт про лайнер Sukhoi SuperJet 100 копании «Аэрофлот». Об этом свидетельствуют данные онлайн‐табло авиаперевозчика.

Рейс SU 1253 вылетел из нижнекамского аэропорта Бекишево в 17:37, на три минуты раньше запланированного времени. В 19:25 борт должен был приземлиться в столичном Шереметьево, однако не сделал этого. Самолет приземлился в Домодедово в 20:10 и спустя 50 минут направился в Шереметьево. В результате судно приземлилось в воздушной гавани в 21:00 — на один час 35 минут позже, чем было запланировано.

Данные портала FlightRadar подтверждают сообщения об экстренной посадке. На скриншоте можно увидеть, как самолет кружил возле столицы и в результате сел в Домодедово вместо Шереметьево.

Впрочем, в пресс-службе «Аэрофлота» заявили, что информация о нехватке топлива не соответствует действительности.
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