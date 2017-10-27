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10 Гигантская музейная акула отбросила на пару метров перепуганного посетителя (ВИДЕО)

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YouTube ВИДЕО: гигантская музейная акула отбросила на пару метров перепуганного посетителя

Опубликовано 26.10.17 22:11 YouTube ВИДЕО: гигантская музейная акула отбросила на пару метров перепуганного посетителя

Скорее всего он понимал, что перед ним всего лишь телевизионная панель, однако сохранить спокойствие не сумел.

На YouTube набирает популярность видео, в котором гигантская белая акула напугала до ужаса посетителя Международного шпионского музея в Вашингтоне.

Так, на кадрах записи видно, как мужчина гулял по экспозиции, посвящённой герою шпионской киносаги Джеймсу Бонду, когда его внимание привлёк замаскированный под аквариум с акулами экран. Над стеклом аквариума написано: «Касаетесь на свой страх и риск». 

Youtube ВИДЕО: гигантская музейная акула ужшкммт отбросила на пару метров перепуганного посетителя

Скорее всего он понимал, что перед ним всего лишь телевизионная панель, однако сохранить спокойствие не сумел, отскочив от него на пару метров. Причиной тому послужила акула, которая своим появлением с характерным треском чуть не «пробила» стекло.
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