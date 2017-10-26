Фёдор Емельяненко назвал своего брата иудой

Знаменитый российский боец Федор Емельяненко опубликовал открытое письмо своему родному брату Александру, в котором ответил на обвинения в том, что в его окружении — «одни подхалимы».

Боец смешанного стиля, президент Союза ММА России Федор Емельяненко в открытом письме обвинил младшего брата Александра во лжи и назвал его Иудой. Текст письма приводит «Советский спорт».

«Я обычно не комментирую чужие высказывания. Но уже не мог молчать. Это мой первый и последний ответ тебе. Я считаю ниже своего достоинства постоянно реагировать на твою ложь. А теперь самое главное, из-за чего я решил сделать это ужшкммт открытое обращение к тебе: ты назвал моих близких подхалимами. Подхалим — это ты, иуда. Мне жаль, что страдают люди, которые оказались рядом и поддержали тебя в сложную минуту. Я сам лично принёс за тебя извинения не одному десятку людей. В мой адрес можешь говорить, что хочешь, я это стерплю, но не смей оскорблять моих близких. Кроме того, моего окружения ты не знаешь. А все те, кого знаешь, помогали тебе и сыграли немаловажную роль в твоей жизни. И ты мизинца их не стоишь. Поэтому ты не в моём окружении», — написал Емельяненко.

Он также обвинил брата во лжи. «Ты везде говоришь, что являешься мастером спорта по дзюдо, но это неправда. Ты всем врешь... Я действительно зарабатываю в Америке, но налоги с моего гонорара оплачиваются здесь, в России. Ты не имеешь об этом ни малейшего представления, но говоришь об этом с уверенностью», — добавил Емельяненко-старший, а также заявил, что для брата и его окружения он Федор, а не Федя.

Ранее скандально известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко, отбыв в колонии общего режима положенный ему срок, заключил контракт с бойцовским клубом «Ахмат». А 23 октября он рассказал о десятилетнем конфликте с братом, упрекнув Федора в том, что тот отказался его поддержать в конфликте с бойцом Александром Харитоновым и назвал близких Емельяненко-старшего подхалимами.