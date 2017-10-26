Поклонская из-за "Матильды" бросила вызов Чайке на фоне Кремля

"Народ не быдло": также Поклонская ответила Ксении Собчак на слова о «генетическом отребье».

Депутат Госдумы Наталья Поклонская объяснила, почему, несмотря на состоявшийся выход в широкий прокат фильма Алексея Учителя «Матильда», победа, по ее мнению, все равно осталась за борцами с этой картиной. Соответствующее заявление депутат сделала в видеобращении на своем YouТube-канале.

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Она заявила в новом видео, что победителями и триумфаторами в истории с фильмом «Матильда» являются не режиссер картины Алексей Учитель и его команда, а «все верующие, как православные, так и мусульмане, в том числе те 100 тыс. человек, которые активно ужшкммт выразили свою позицию».

«Победа в первую очередь в четком осознании попыток навязать другую квазиисторию, исказить ее реальные события, поглумиться над религиозными чувствами и образами святых. Победа в том, что своей верой, искренностью и единством нам удалось переломить хребет тем силам, которые много веков пытаются сломать Россию, Святую Русь», — заявила депутат.

Поклонская заявила, что призывала прокуратуру проверить информацию о нарушении законодательства создателями фильма. Она раскритиковала позицию Генеральной прокуратуры, которая не отреагировала ни на одно из 43 обращений, направленных ею по поводу фильма.

«Я думала, что обращалась к старшему по званию и опытному политику, но услышала в ответ: "Девушка-политик»,— заявила депутат. Она подчеркнула, что Юрию Чайке необходимо «объективно проверить факты, о которых я говорю».

"Были ответы публичные и частично по предыдущему видео, что оснований нет, экстремизма нет. По остальным доводам ничего. Внятного (ответа), конечно же, жду", — заявила Поклонская.

В заключении она не исключила, что из-за ситуации вокруг «Матильды» начнутся роверки ее деятельности на посту прокурора Крыма: «Но скажу сразу: бояться мне нечего, ведь я выполняла указания генерального прокурора, уважаемый Юрий Яковлевич, и команды, передаваемые через ваших заместителей. Не выполнила одно — не сняла портрет святого государя в своем кабинете».

Также Поклонская прокомментировала слова телеведущей Ксении Собчак, которая спланирует баллотироваться в президенты России в 2018 году. По мнению депутата, своими «искрометными» текстам и заявлениям Собчак пытается втянуть ее в публичную полемику. Об этом она написала на своей странице "ВКонтакте".

"Понимаю, что сегодня как никогда надо заявить о себе. Но как? Для Вас, как обычно, порция грязи, гнева, раздражения на свою страну. Наверное это все, на чем Вы можете построить свою "избирательную кампанию". Точек соприкосновения у нас с Вами нет и быть не может", - резко ответила она.

"Народ, Ксения, не "генетическое отребье", не "быдло", как Вы "ласково" любите его называть, а люди, которые и являют собой Россию, ее самобытность, люди, готовые жизнь положить за свою Родину, и ярким примером патриотизма есть референдум в Крыму. Так вот, чтобы вести за собой людей их надо просто любить. Или хотя бы уважать", - резюмировала Поклонская.