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Археологи нашли в Крыму древнейший мост России

Опубликовано 25.10.17 15:53 Археологи нашли в Крыму древнейший мост России

Археологи обнаружили при раскопках в зоне строительства крымской автотрассы «Таврида» каменный мост, построенный к путешествию императрицы Екатерины II.

Сотрудники Института археологии РАН обнаружили в Белогорском районе Крыма каменный мост, который, вероятнее всего, был построен к путешествию императрицы Екатерины II на полуостров в конце XVIII века, передает ТАСС.

По данным издания, в Белогорском районе Крыма у деревни Некрасово (ранее - Мелек) сотрудники экспедиции обнаружили памятник дорожного строительства совсем другой эпохи - "Малый каменный мост". Его возведение можно предварительно отнести к концу XVIII века, к времени знаменитого путешествия Екатерины II в недавно присоединенные к России южные регионы в 1787 году.

Археологи обнаружили ужшкммт арочный однопролетный мост во время раскопок неподалеку от строящейся трассы "Таврида". Сооружение было возведено через ручей Ашиль, который раньше протекал в этом месте, но в конце XIX века пересох. Длина сложенного из камня моста - около 30 метров, а ширина - примерно 8 метров, ширина арки - не более 2 метров. В XIX веке мост несколько раз перестраивался.

На некоторых камнях археологи обнаружили надписи - в основном, это имена тех, кто проезжал здесь раньше. Вокруг сооружения обнаружены подковы, монеты, пулелейка и семь свинцовых пуль - ученые предположили, что в этом месте находился пост вооруженной охраны, отмечает "Интерфакс".

Мост планируется отреставрировать и сделать памятником екатерининской архитектуры, доступным для туристов и крымчан.
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