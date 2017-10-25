Эксперты: вирус Badrabbit после СМИ пытался атаковать российские банки из топ-20

Новая волна атак вирусов-шифровальщиков зафиксирована в России и Украине.

Эпидемия вируса Bad Rabbit, поразившего Россию и Украину, отступила, но специалисты по кибербезопасности узнают все новые и новые подробности атаки. Вирус-шифровальщик BadRabbit, атаке которого подверглись во вторник российские СМИ, пытался атаковать и российские банки из топ-20, однако ему это не удалось. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор и основной владелец Group-IB (компания занимается расследованием и предотвращением киберпреступлений) Илья Сачков.

По его словам, Group-IB зафиксировала попытки заражения вирусом инфраструктур ужшкммт ряда российских банков, которые используют систему обнаружения вторжений компании. Эксперт отметил, что эти файлы приходили туда во вторник с 13:00 до 15:00 мск. Среди этих банков есть банки из топ-20, но какие именно, он не сказал.

Глава Group-IB отметил, что эта ситуация демонстрирует более качественную защиту банков от кибератак по сравнению с компаниями небанковского сектора. Он отметил, что банки гораздо чаще сталкиваются с кибератаками, чем многие другие организации, и как «боксер, который больше дерется», имеют более качественные системы защиты.

Как сообщает в своем блоге российская компания, специализирующаяся на предотвращении и расследовании киберпреступлений, Group-IB, вирус BadRabbit направили на агентство Интерфакс и петербургское издание "Фонтанка.ру". Были зафиксированы и попытки заражений банковских инфраструктур. "Совпадения в коде указывают на связь атаки с использованием "Bad Rabbit" с июньской эпидемией шифровальщика NotPetya, поразившего энергетические, телекоммуникационные и финансовые компании", - пишет компания.

На Украине были атакованы международный аэропорт Одессы и метрополитен Киева. Также есть данные о заражениях в Турции и Германии.