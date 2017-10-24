Курс доллара на сегодня, 24 октября 2017: курс рубля к Новому году озвучили эксперты

Курс валют на сегодня, 24 октября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 24 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 24 октября 2017 составляет 57,47 руб., курс евро на сегодня равен 67,55 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 24 октября 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 56,09 руб. при покупке и 59,21 руб. при продаже банком, курс евро на 24 октября 2017 равен 65,97 руб. при покупке и 69,47 руб. при продаже банком.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев констатирует, что ужшкммт на валютном рынке сейчас царят разные настроения, и если одни эксперты полагают, что грядущие налоговые выплаты и рост профицита ликвидности не позволят рублю ослабеть ниже 58 за доллар, то другие уверены, что доллару опуститься ниже "отметки 57" тоже не получится, так как последний раз нацвалюта так снижалась на годовых минимумах доллара, "а повторение сценария еще раз до Нового года маловероятно". Однако, по мнению специалиста, к новому году рубль может уйти даже не за 58, а за уровень "60 за доллар" и даже выше.

"В США становятся все более вероятны перспективы повышения ставки. Еще один момент касается налоговой реформы, перспективы ее старта тоже велики. А это значит более высокий темп экономического роста. И, следовательно, более крепкий доллар по отношению к рублю", - цитирует эксперта "Российская Газета".

К тому же Банк России, видимо, примет решение понизить ключевую ставку до Нового года, и это будет оказывать давление на национальную валюту "уже с нашей стороны".

"Именно поэтому я предполагаю, что нацвалюта вполне к Новому году может стоить и 60 рублей за доллар и даже выше", - добавил Николаев.