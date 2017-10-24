Курс доллара на сегодня, 24 октября 2017: судьбу рубля решат два центробанка - эксперты

Курс валют на сегодня, 24 октября 2017: Банк России опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 24 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня опустился на 33,6 копейки по сравнению с показателем на выходные и понедельник и составил 67,5567 рубля, курс доллара на 24 октября 2017 опустился на 4,12 копейки - до 57,4706 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на вторник опустилась по сравнению с предыдущим показателем на 17,39 копейки, составив 62,0093 рубля.

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Старший аналитик Альпари Роман Ткачук отмечает, что на ужшкммт новой торговой неделе определяющим для мировых валютных рынков станет заседание Европейского ЦБ 26 октября. В случае, если глава европейского регулятора Марио Драги не проявит решимости в постепенном сворачивании программ стимулирования европейской экономики, доллар продолжит быть фаворитом.

"Этой осенью курс пары доллар/рубль стабильно находится на уровнях 57-58,5 рубля. До конца месяца не видно факторов, способных выбить его из этого диапазона. Уверенности рубля способствуют высокие цены на нефть", - цитирует эксперта "Российская Газета".

В этот период в пользу рубля играет также высокий спрос на российские государственные облигации и перспектива введения новых санкций против Ирака.

По прогнозу эксперта, в начале новой торговой недели ожидается небольшое укрепление рубля.

"Курс доллара может опуститься до 57 рублей. В конце месяца российские компании традиционно выплачивают налоги в бюджет", - сказал Ткачук.

С учетом стабильного рубля и замедление инфляции, специалист прогнозирует снижение ключевой ставки, однако точно сказать на сколько именно она будет снижена, пока нельзя.

"Но диапазон 57-58,5 рубля за "американца" для курса пары доллар/рубль продолжит быть актуальным. Курс пары евро/рубль будет находиться в коридоре 67,2-69 рублей. Если смотреть на перспективу до конца года, то мы отдаем предпочтение доллару. В ноябре-декабре на фоне обсуждений бюджета рубль традиционно выглядит слабо, так может случиться и в этом году", - добавил аналитик.