Вдова погибшего в Сирии майора пожаловалась на Минобороны

Бордов погиб в Сирии в апреле этого года в результате нападения боевиков на гарнизон сирийских войск.

Вдова погибшего в Сирии российского военного Сергея Бордова Виталина рассказала о недополучении компенсации после смерти супруга. Ей якобы выплатили только пятую часть суммы (17 тысяч долларов), которую получили ребенок от первого брака и мать погибшего.

Женщина рассказала, что работает военным психологом в Крыму и получает зарплату 8,6 тысячи рублей в месяц, а проживает в квартире с родителями и дочерью от первого брака. Она ужшкммт уточнила, что не получает пенсию, положенную вдовам ветеранов войны. Кроме того, ей не дали квартиру, на которую, по мнению женщины, она имеет право.

Минобороны, как пояснила Бордова, аргументирует свою позицию тем, что вдова прописана в квартире своего первого мужа и официально не может считаться одиноким человеком, которому требуется помощь в улучшении жилищных условий и пенсия как вдове участника боевых действий. Однако с бывшим супругом она не проживает и долю в этом жилье продать не может, поэтому ей приходится жить в Крыму у родителей с дочерью от предыдущего брака.

По словам вдовы, она получила удостоверение члена семьи погибшего участника военных действий. Документ давал ей право на пенсию вдовы. Однако позже местные власти его забрали якобы после того, как узнали о прописке в квартире экс-супруга. Министерство обороны России оказалось недоступно для комментариев.

Напомним, Бордов погиб в Сирии в апреле этого года в результате нападения боевиков на гарнизон сирийских войск. Он был военным советником и занимался подготовкой подразделений правительственных сил Сирии.