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Вынесен приговор обвиняемому в убийстве бас-гитариста "Любэ"

Опубликовано 23.10.17 12:51 Вынесен приговор обвиняемому в убийстве бас-гитариста "Любэ"

Во время следствия Максим Добрый находился под арестом.

Решением Дмитровского суда Подмосковья к ограничению свобод был приговорен обвиняемый по делу об убийстве бас-гитариста группы "Любэ" Павла Усанова.

"Суд назначил Максиму Доброму, обвиняемому в убийстве участника группы "Любэ", наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год и 9 месяцев", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря Мособлсуда Наталью Осипову.

По ее словам, в период проведения расследования Максим Добрый содержался под стражей, и судья засчитала один день ареста за два дня ограничения.

"Таким образом, под ужшкммт ограничением свободы ему осталось провести один месяц", - сказала представитель суда.

Также обвиняемый дополнительно был оштрафован на 700 тысяч рублей.

Как писал TopNews, нападение на Усанова произошло в Дмитровском районе Подмосковья. В результате музыкант с черепно-мозговой травмой был доставлен в реанимацию института имени Склифосовского, где скончался не приходя в сознание.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, в рамках которого был задержан 39-летний житель Солнечногорского района.
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