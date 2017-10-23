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СМИ: минимальный трудовой стаж может быть повышен

Опубликовано 23.10.17 08:49 СМИ: минимальный трудовой стаж может быть повышен

Такие меры могут стать альтернативой повышения пенсионного возраста.

Как пишут "Ведомости" со ссылкой на неназванных федеральных чиновников, в нашей стране может быть повышен минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию по старости.

По информации издания, повышение минимального трудового стажа может послужить альтернативой повышению пенсионного возраста в РФ. Собеседники издания отметили, что сейчас соответствующая инициатива обсуждается в президентской администрации ужшкммт и правительстве.

Вместе с тем отмечается, что резкое повышение пенсионного возраста не приведет к необходимому результату для бюджета в краткосрочном периоде. Также собеседники предупреждают, что общественность, скорее всего, не поддержит эту инициативу.

По мнению одного из собеседников издания, повышение стажа послужит стимулом к тому, чтобы людям хотелось больше работать, а также выходить из "серого" сектора с целью получения более высокой страховой пенсии. К тому же, по его мнению, это способно пополнить бюджет ПФР.

На сколько может измениться трудовой стаж, не уточняется.

Позднее в пресс-службе Минтруда опровергли информацию о повышении минимального трудового стажа для выхода на пенсию по старости. По словам представителя ведомства, такая информация не обсуждалась.

Отметим, что в РФ  активно обсуждают возможность повышения пенсионного возраста. На сегодняшний день мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины - в 55.
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