Жерар Депардье рассказал, как оттаскал продюсера Вайнштейна за волосы и угрожал его убить

Французский актёр Жерар Депардье признался, что однажды чуть не избил американского продюсера Харви Вайнштейна.

Французский актер и продюсер Жерар Депардье рассказал о своем конфликте с американским продюсером Харви Вайнштейном, оказавшимся в центре секс-скандала, пишет РИА Новости со ссылкой на Le Parisien.

"Да, знаю этого Вайншейна, я однажды таскал его за волосы прямо в его кабинете", — заявил актер.

Он отметил, что в 1996 году продюсировал фильм Ника Кассаветиса "Отцепись от звезд". Распространением картины должна была заниматься компания Miramax Films, сооснователем которой является Вайнштейн. Прочитав договор, Депардье решил, что Вайнштейн намерен его "обворовать" и пошел разбираться ужшкммт к нему в офис.

"Вайнштейн встал мне навстречу, сказав: How are you doing? Я не понимаю, не люблю английский язык. С русским более-менее справляюсь", — рассказал актер.

"Я был в тот момент на таком взводе, что обошел вокруг стола, схватил его за волосы и показал ему свою руку, сказав: "Харви, видишь вот эти два пальца? Если ты нам что-то такое вытворишь с контрактом, то я тебе ими просто глаза выдавлю", – признался Депардье, которого цитирует РЕН-ТВ.

"Я сказал ему: если ты изменишь что-то в той договоренности, которую мы с тобой достигли и в отношении которой ты дал свое слово, я вообще тебя убью", - рассказал Депардье, добавив при этом: "Тоже, понимаешь, обдурить нас вздумал". Реплики приводит ТАСС.

"В общем, он был просто изумлен, потому что в США так обычно люди не поступают. Я знаю и знал, что этот человек в то время был по существу хозяином всего мирового кинематографа, но мне на это совершенно наплевать", - сказал Депардье. "В общем, он решил сберечь свои глаза и сдержал обещание относительно контракта", - констатировал актер.

В результате таких "переговоров" условия контракта были оперативно пересмотрены и изменены.

Нынешнюю ситуацию с Харви Вайнштейном Депардье комментировать отказался, заявив, что у него на это просто "нет желания".