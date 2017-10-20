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"Я хочу это развидеть": соцсети обсуждают пляжные снимки Градского с женой

Опубликовано 20.10.17 10:09 "Я хочу это развидеть": соцсети обсуждают пляжные снимки Градского с женой

Фотографии звездной пары вызвали бурный ажиотаж среди пользователей.

Пользователи соцсетей активно обсуждают пляжные снимки российского музыканта Александра Градского и его молодой жены, сделанные несколько лет назад. Полуголый артист, обнимающий супругу, которая младше его на 31 год, вызвал отторжение у юзеров.

В кадре Градский, которому предстоит отметить в ноябре 68-летие, отдыхает на солнечном побережье вместе с Мариной Коташенко. Наставник "Голоса" при этом не стесняясь обнимает и целует свою жену, облаченную в бикини.

Звездная пара, мягко говоря, удивила пользователей. Многие отметили ужшкммт кардинальное различие между фигурами супругов и заявили о том, что Марина вышла замуж за певца только ради денег.

 

"Почему нельзя хоть немного следить за собой? Нагиеву, например, уже тоже немало лет, но выглядит хорошо.", "Фуф, как с ним спать. И что она с ним будет делать лет через 10, с таким лишним весом, ппц", "Хоспидя, это же надо так деньги любить((", "На фото где он ее обнимает такое ощущение он ей неприятен и она терпит его", "Она то понятно из за чего .но он вроде умный человек но всё равно думает не той головой", "Я хочу это развидеть..", - такие комментарии оставляют пользователи.

Однако нашлись и те, кто заступились за Градского.

"Хорошая пара. Жена молодая. Санёк постаревший. Завидуйте молча, не пишите гадости", - отметил viktorkorablin.
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