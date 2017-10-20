Курс доллара на сегодня, 20 октября 2017: рубль падает, но пользуется поддержкой - эксперты

Курс валют на сегодня, 20 октября 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 20 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 20 октября 2017 поднялся на 29,85 копейки по сравнению с предыдущим показателем и составило 57,57 рубля, курс евро на сегодня был увеличен на 57,56 копейки - до 67,93 рубля.

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Как рассказал президент банка Воронеж Олег Кисляк, курсу доллара накануне удалось отыграть часть потерянных позиций к рублю.

"Несмотря на ослабление, российская валюта ужшкммт пользуется поддержкой ряда факторов. Во-первых, запасы нефтепродуктов в США сократились на фоне ударившего по восточным штатам урагана "Нейт". Многие игроки стали фиксировать позиции по нефти после публикации ответа о запасах, что также и спровоцировало несущественное падение рубля", - цитирует эксперта РБК.

Кисляк отметил, что на руку рублю играет активность Минфина на долговом рынке РФ, а иностранные инвесторы продолжает активно скупать госдолг нашей страны, способствуя ослаблению позиций американского доллара на валютном рынке России. Помогает укреплению рубля и приближение налогового периода, в преддверии которого компании активно скупают рублевую ликвидность, чтобы рассчитаться с казной.

"Согласно нашим прогнозам, курс доллара продолжит консолидироваться в коридоре 57,2 –57,8 руб. до конца недели", - полагает Кисляк.