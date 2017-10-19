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Курс доллара на сегодня, 19 октября 2017: доллар рухнет до минимальных значений года - прогноз экспертов

Опубликовано 19.10.17 18:01 Курс доллара на сегодня, 19 октября 2017: доллар рухнет до минимальных значений года - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 19 октября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 19 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 19 октября 2017 составляет 57,27 руб., курс евро на сегодня равен 67,35 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 19 октября 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 56,04 руб. при покупке и 59,16 руб. при продаже банком, курс евро на 19 октября 2017 равен 65,90 руб. и 69,40 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По словам главы департамента Private Solutions Singapore Castle Family office Станислава Вернера, американская ужшкммт валюта "получила подножку" в виде зарубежных новостей. Эксперт заявил, что размеренное течение торгов прервало истечение дедлайна, данного официальным Мадридом каталонскому лидеру Карлесу Пучдемону для того, чтобы тот отказался от своих намерений об объявлении о независимости, после чего будет введена в действие 155 статья конституции, которая предполагает отмену автономии и прямое управление регионом.

"Событие неожиданное, однако потенциальный ущерб еще предстоит оценить. Едва ли это событие может соперничать с предстоящим началом дебатов по налоговой реформе, которые будут поддерживать спрос на риск", - приводит слова аналитика Regnum.

Таким образом, курс доллара может отправиться к своим минимальным с начала года значениям - 55,71 рубля, что, по словам эксперта, не так уж и далеко от текущего уровня в 57,6 рублей.

Вернер напомнил также об игре в кэрри-трейд иностранными инвесторами. По мнению специалиста, 27 октября ЦБ РФ может агрессивно понизить ключевую ставку - на 50 б. п. Таким образом, российские ОФЗ размещаются с четырехкратной переподпиской, поэтому нерезидентам в условиях "окна" перед ожидаемым повышением ФРС ключевой ставки пока нет нужды оставлять свои рублевые активы.

К тому же на рынке энергонасителей назревает возможность возврата санкций против Ирана и приостановка поставок нефти из Иракского Курдистана, а также рост импорта Китаем, что, по мнению аналитика, является хорошим фоном для сохранения растущей динамики цен на "черное золото".
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