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США: боевики ИГИЛ готовят "новое 11 сентября"

Опубликовано 19.10.17 10:33 США: боевики ИГИЛ готовят "новое 11 сентября"

И.о. министра внутренней безопасности США, спецслужбы не сомневается, что террористы намерены совершить новые атаки с использованием самолётов.

Террористы запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» намереваются совершить крупный теракт по типу 11 сентября 2001 года. Об этом заявила и.о. министра нацбезопасности США Элейн Дюк, пишет "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Выступая в посольстве США в Лондоне, она заявила, что в настоящий момент у боевиков ИГ идет «промежуточный» период, однако они планируют масштабную атаку. По ее словам, боевики хотят устроить крушение самолетов с большим количеством жертв.

«Террористические организации, будь то ИГ или другие, хотят устроить большой взрыв, аналогичный 11 сентябрю. Они хотят устроить ужшкммт крушение самолета, разведка уверена в этом», — сказала Дюк.

По словам министра, разведка США полностью уверена в таком развитии событий. Элейн Дюк также коснулась вопроса о запрете на борту самолетов ноутбуков, отметив, что данный девайс проще других можно превратить в оружие, а проверить это крайне сложно, отмечает РЕН-ТВ.
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