Курс доллара на сегодня, 19 октября 2017: рубль слабеет в ожидании новостей из США - эксперты

Курс валют на сегодня, 19 октября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 19 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 19 октября 2017 составляет 57,27 руб., курс евро на сегодня равен 67,35 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 19 октября 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 56,04 руб. при покупке и 59,16 руб. при продаже банком, курс евро на 19 октября 2017 равен 65,90 руб. и 69,40 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Аналитики "Бинбанка" Ващелюк Наталья и Антон Покатович ожидают, что геополитическая ужшкммт напряженность останется на рынке до конца недели и в совокупности с информацией Минэнерго США о продолжении снижения запасов сырья и производства нефти удержит цены в диапазоне 56,3-58,8$.

"Обсуждение повышения ставки ФРС США препятствует укреплению рубля. Дж. Йеллен и многие другие представители ФРС США продолжают говорить об ожидаемом ускорении инфляции и необходимости повышения процентной ставки, ориентируя рынок на рост ставки ФРС в декабре 2017 год", - отметили эксперты, добавив, что также появились сведения о том, что в 2018 году ФРС США может возглавить известный экономист Дж. Тейлор, ратующий за более высокий уровень процентных ставок.

В условиях сохранения поддержки со стороны нефти российская валюта ослабла незначительно и, учитывая отсутствия значимых событий в ближайшие два дня, специалисты ожидают, что курс доллара до конца недели останется возле отметки 57.5 руб.

№Геополитическая напряженность удерживает цены на $1-2 выше фундаментально обоснованных уровней. Геополитическая напряженность в иракском регионе позволяет "быкам" удерживать цены выше отметки 58 долларов", - цитирует аналитиков "Финам".