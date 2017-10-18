Таксиста на "Мерседесе" в Москве проверяют на причастность к сотне смертей в столице.

В Москве задержали таксиста-клофелинщика, - на его счету может оказаться почти сотня погибших москвичей за последние несколько лет, сообщает телеграм-канал Mash.

Вышли на его след совершенно случайно, - полицейские расследовали дело о гибели известного радиоведущего Артура Битова. Первоначально специалисты установили, что он скончался в 51 год от внезапной остановки сердца. Однако после химической экспертизы стало ясно, - Битов был отравлен. Мужчина ужшкммт потерял сознание и умер прямо на улице.

Так следователи вышли на 29-летнего таксиста. При обыске в его квартире обнаружили 190 таблеток клозапина, 20 мобильных телефонов, 71 чехол для мобильников (все бывшие в пользовании) и 98 наручных часов.

Занимался извозом он на "Мерседесе", поэтому вызывал доверие у своих жертв. После этого он либо угощал их водой, либо предлагал уже отравленную еду.