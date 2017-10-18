Какой сегодня праздник: 18 октября отмечается церковный праздник Харитины – первые холстины

Сегодня, 18 октября 2017, также празднуют День Аляски в США, День независимости Азербайджана и другие события.

Какой сегодня церковный праздник, 18 октября 2017: Харитины – первые холстины

18 октября 2017 года христиане вспоминают святую мученицу Харитину. В этот день девушки и женщины начинают ткать холсты, поэтому в народе данный праздник прозвали Харитины – первые холстины.

По преданию, сиротку Харитину взял на воспитание некий Клавдий Птолемей из города Понте. Вскоре она приняла христианство, а Клавдий выстроил для нее дом, где девушка поселилась и стала вести целомудренный образ жизни.

Однажды Харитину ужшкммт оклеветали язычники. Защищаясь в суде, она подверглась множеству пыток и истязаний. Несмотря на это, девушка не отреклась от своей веры, а продолжала стойко молиться. Тогда, привязав к ее телу камень, палачи бросили Харитину в море. Высшие силы спасли ее, и она вышла из морской пучины. Решив показать, что на все воля Господа Бога, она явилась к городничему. Однако он объявил ее колдуньей и велел слугам надругаться над ней. Оказавшись в окружении мужчин, она вскинула руки к небу, и Господь принял ее душу, а бездыханное тело осталось на земле. Городничий распорядился избавиться от тела, но через три дня оно прибилось к берегу, где было обнаружено ее воспитателем Клавдием. Он забрал его и предал земле.

Сегодня девушки начинают вечерки – посиделки, во время которых занимаются шитьем, вязанием, вышивкой, а мужчины изготавливают валенки.

По приметам, если в этот день кружатся птицы, а облака идут не по ветру, то скоро выпадет снег. Если на Харитину нет ветра, значит, быть холодной погоде.

Если туман исчезнет после восхода солнца или слышен треск деревьев, то погода будет хорошей.

Если на березе остались листья или птицы полетели на юг, то зима будет суровой.

Выпавший на Харитину снег сулит хороший урожай ржи, а если не пошел снег, то "зимы не видать".

Какой сегодня праздник, 18 октября: День независимости Азербайджана

В Азербайджане 18 октября отмечают День независимости. Событие было установлено в честь принятия в этот день в 1991 году в такой день Верховным Советом Республики Конституционного акта о государственной независимости страны от СССР.

В декларации о принятии независимости говорилось о том, что Верховный Совет, руководствуясь высшими государственными интересами людей Азербайджана и выражая его волю, дает стране независимость. Вместе с таким законом Советом было принято постановление "О восстановлении государственной независимости Республики".

День Аляски в США

В США 18 октября отмечают День Аляски в честь годовщины присоединения этой территория к США в 1867 году. До этого момента Аляска принадлежала России. В Новоархангельске была торжественная церемония передачи русского полуострова под юрисдикцию США. Торжество получило официальный статус в 1917 году.

День Рогатого Бога Британии

В Великобритании в этот день празднуют древнеязыческое торжество - День Рогатого Бога, которым считают лесное божество, отвечающее за плодовитость и плодородие животных и растений. У божества было очень много имен, так же о нем знали за пределами страны. В Уэльсе божество имеет имя Ато, в Виндзорском лесу – Эрни-Охотник.

Кто празднует именины 18 октября 2017 года?

Алексей, Гавриил, Григорий, Денис, Евдоким, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Петр, Тихон, Филипп.

Что произошло 18 октября в истории?

1009 – по приказу египетского правителя Аль-Хакима разграблен и разрушен храм Гроба Господня.

1867 – Аляска передана США.

1942 – в блокадном Ленинграде состоялось открытие Театра имени В.Ф. Комиссаржевской.

1947 – на полигоне Капустин Яр состоялся запуск первой отечественной баллистической ракеты А-4.

1967 – космическая станция Венера-4 получила первые научные данные с поверхности Венеры.

1978 – завершился шахматный матч на первенство мира между Карповым и Корчным.

Кто родился 18 октября из знаменитостей?