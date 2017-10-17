Какие тренды подарил Apple смартфонам

С момента появления первого iPhone в 2007 году, компания Apple стала “законодателем моды” в производстве смартфонов.

Дизайн первого смартфона Apple был революционным. Не было никаких антенных выступов в корпусе, кнопок, и сам гаджет был тонким. Был применен стеклянный, а не пластиковый дисплей, что сделало аппарат изящным. Металлическая рамка соединяла экран и корпус. Именно так и выглядят сейчас большинство смартфонов.

И хотя первый iPhone был далеко не первым аппаратом с сенсорным экраном, однако, сама концепция взаимодействия человека и смартфона ужшкммт была новой. Все управление происходило исключительно тактильно через экран: никаких кнопок или стилусов не было. Экран при этом был защищен от случайных прикосновений. По такому принципу работают все современные гаджеты десять лет спустя.

Операционная система iOS тоже стала инновационной. Вся ее работа была построена на управлении с помощью так называемых свайпов и тапов. Ключевой функцией в первом iPhone стал музыкальный плеер. Все принципы работы были взяты у iPod: работа с альбомами, подкастами, синхронизация с iTunes и т.д. С полной уверенностью можно сказать, что этот гаджет изменил мир девайсов. Взаимодействие технических и программных характеристик вывело мобильные устройства на новый качественный уровень. Актуальность айфонов прошлых лет доказывает огромное число предложений на сайте Апорт. Отчасти это объясняет максимально современную комплектацию айфонов, которая долго не устаревает.

В 2008 году новый iPhone 3G запомнился новым единым центром приложений App Store, откуда можно было скачать напрямую любую нужную программу. После этого смартфон стал не только коммуникатором, но и важным устройством в различных областях жизнедеятельности человека. Также впервые был применен в смартфоне GPS-модуль.

iPhone 3GS продолжил дополняться новшествами: появился акселерометр. С этого времени смартфон стал выполнять еще одну функцию – игровой консоли, важная составляющая функций современных смартфонов. Впервые появилась функция видеосъемки, и девайс обзавелся цифровым компасом.

В 2010 году iPhone 4 получил фронтальную камеру со вспышкой, что ознаменовало начало эпохи селфи. Так или иначе, тренд на селфи невольно определил айфон. “Моду” на голосовые помощники также завел iPhone 4s – именно на нем в 2011 году мы услышали Siri.

iPhone 5S 2013 года впечатлил новым уровнем пользовательских данных – сенсорный отпечаток пальца нового образца, встроенного в кнопку “домой”.

Не все новшества Apple были оригинальными с точки зрения технической составляющей. Но сценарий их использования в смартфонах действительно оказался “пионерским”. Всякий раз, когда появлялись новые модели Apple с “фишками”, многим казалось, что они не нужны, однако многие из них мы используем каждый день.