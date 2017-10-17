Курс доллара на сегодня, 17 октября 2017: эксперты назвали три фактора обвала доллара

Курс валют на сегодня, 17 октября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 17 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро опустился на 84,21 копейки и составил 67,2988 рубля. Курс доллара на 17 октября 2017 уменьшился на 53,35 копейки - до 57,0861 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на вторник упала по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 67,24 копейки, составив 61,6818 рубля.

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По мнению специалистов, курс доллара будет падать в перспективе из-за того, что геополитическая ужшкммт напряженность вынуждает многих искать альтернативу американской валюте. Как заявил главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди в своем макроэкономическом обзоре по валютному рынку под названием "Мир отвернулся от всемогущего доллара", существует три фундаментальных фактора, негативно влияющих на перспективу доллара США.

В качестве главного негативного катализатора эксперт называет постоянный рост Китая, который начинает играть все более важную роль в мировой экономике, и перед Поднебесной сейчас стоит сложная задача - "избавиться от пузыря перед 19-м съездом партии в октябре 2017 года, не навредив внутренней и мировой экономике".

Вторым катализатором, по мнению стратега Saxo Bank, является геополитическая напряженность, спровоцированная ситуацией вокруг Северной Кореи. Харди уверен, что сложная ситуация в регионе может подорвать отношения между США и Китаем, что негативно скажется на американской валюте.

В качестве третьего фактора специалист называет ослабление альянса между Европейским союзом и США.

"Ожидается, что доллар США продолжит сдавать позиции, хотя в четвертом квартале это снижение может не носить столь же односторонний характер, какой наблюдался на протяжении почти всего этого года", - пишет в обзоре Харди. Его слова приводит Lenta.ru.

Он отметил, что также на доллар повлияет недооцененный дефицит бюджета США и потенциальное соглашение между Саудовской Аравией с Китаем о возможном перезоде расчетов с доллара на юань.