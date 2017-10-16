Распутина подает в суд на "Первый канал" и Дмитрия Шепелева

Супруг Распутиной утверждает, что его жену заманили на съёмку ток-шоу «На самом деле» обманным путём.

Певица Маша Распутина не подписывала договор на право транслировать в эфире Первого канала съемку с ее участием для ток-шоу «На самом деле» в связи с чем подает в суд на телеканал и Дмитрия Шепелева. Об этом изданию Prozvezd рассказал ее нынешний супруг Виктор Захаров.

"Мария действительно была в студии программы. Но договор на право транслировать съемку с ее участием мы так ужшкммт и не подписали. Телевизионщики начали задавать Маше некорректные вопросы. Жена встала и ушла! Телевизионщики три дня делали все возможное, чтобы мы подписали договор. Но все тщетно: мы этого делать не стали. Несмотря на это, в рекламе программы сегодня увидели, что активно показывают Машу. В связи с этим мы вынуждены обратиться в суд, потому как еще раз повторяю: право на показ мы не давали", - сообщил Захаров.

По некоторым данным, исполнительница требует 50 миллионов рублей за обнародованные кадры с ее предварительного тестирования на полиграфе.

Отмечается также, что Распутина была уверена, что приглашена на предварительный видеотест для передачи "Пусть говорят", на тему "Бенефис Маши Распутиной". Однако оказалось, что певицей интересовалась передача "На самом деле", посвящённая смерти её бывшего мужа Владимира Ермакова.

В результате Мария поставила условие: не задавать вопросы о детях и бывших супругах. Однако её спрашивали только об этом: о судимости брата певицы за убийство ребёнка, об инцесте её бывшего супруга с их дочерью. Распутина встала и покинула съёмку со словами: "Не подходите к звезде ближе, чем на метр!". Видеоряд все же был обнародован, что и стало причиной иска.