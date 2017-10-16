Сборная России упала на рекордно низкое место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на рекордно низкое для себя место в обновленном рейтинге ФИФА.

Сборная России опустилась на рекордно низкое для себя место в обновленном рейтинге ФИФА. По состоянию на 16 октября она занимает 65 место, сообщает "Интерфакс".

В первой шестерке рейтинга изменений не произошло. Лидером остается сборная Германии, далее идут команды Бразилии, Португалии, Аргентины, Бельгии, Польши, Франции. Сборная Испании поднялась с 11-го места на восьмое. Все эти сборные обеспечили себе участие в чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России.

Сборная России установила антирекорд, потеряв одну позицию ужшкммт по сравнению с предыдущим рейтингом и опустившись на 65 строчку (563). Российская команда не принимает участие в официальных отборочных матчах чемпионата мира 2018 года, так как гарантированно выступит на турнире в качестве сборной страны-хозяйки соревнования.