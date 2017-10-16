Какой сегодня праздник: 16 октября отмечается церковный праздник Денис Позимний

Сегодня, 16 октября 2017, также празднуют День Босса, Всемирный день анестезии и другие события.

Какой сегодня церковный праздник, 16 октября 2017: Денис Позимний

16 октября 2017 года отмечается народный праздник Денис Позимний. Церковь в этот день вспоминает апостола от семидесяти Дионисия Ареопагита, епископа Афинского.

Он родился в Афинах, где получил образование. Затем в Египте изучал астрологию. По возвращении на родину стал членом ареопага (верховного суда в Афинах). Повстречав апостола Павла, Дионисий стал епископом в родном городе. После смерти апостола он отправился проповедовать в западные страны.

В Галлийской Лютеции (современный Париж) епископа застали ужшкммт гонения на христиан. Его схватили и приговорили к смерти. Легенда гласит, что после казни он взял свою голову, дошел до храма и только там умер.

В народе считали, что с этого дня на земле начинают разгуливать "осенние лихорадки" – злые духи, разносящие болезни. Во избежание порчи или сглаза, люди использовали чеснок, лук, редьку и соль: чеснок и лук развешивали над окнами и входной дверью. Также желательно поесть этих овощей.

Считается, что рожденный в этот день обладает даром врачевателя.

По приметам, если облака темные и плывут низко, это значит, что скоро будет похолодание и снегопад.

Если галки сбились в стаи и галдят, то погода несколько дней будет ясной и теплой, а перелетающие с места на место стайки воробьев говорят о том, что скоро наступит непогода.

Какой сегодня праздник, 16 октября: День Шефа (День Босса)

Ежегодно 16 октября 2017 года отмечается день Босса (Шефа). Это международный профессиональный праздник всех руководителей.

Считается, что родоначальницей профессионального праздника всех боссов является Патриция Бэйз Хароски из города Чикаго. Именно она в 1958 году впервые озвучила идею чествования начальников. В то время Патриция работала секретарем в компании своего отца. В тот же год она зафиксировала праздник в Торговой палате США. В качестве даты Патриция выбрала день рождения отца. Спустя четыре года ее идея понравилась Отто Кернеру – губернатору штата Иллинойс. Благодаря ему в 1962 году День Босса получил официальный международный статус.

Всемирный день анестезии (День анестезиолога)

Традиционно 16 октября отмечается Всемирный день анестезии. Этот праздник пока не закреплен на официальном уровне в перечне памятных дат Российской Федерации. Событие не является общегосударственным выходным.

Дата приурочена операции под действием обезболивающего. Дантист Т. Мортон ввёл в организм диэтиловый эфир и смог провести успешное хирургическое вмешательство в 1846 году.

Какйо сегодня праздник, 16.10.2017: Всемирный день продовольствия

Всемирный день продовольствия отмечается ежегодно 16 октября. Событие было провозглашено в 1979 году на конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН. Дата закреплена резолюцией Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций № A/RES/35/70 в 1980 г.

Дата международного праздника связана с созданием Продовольственной и сельскохозяйственной организации (Food and Agriculture Organization, FAO) ООН 16 октября 1945 г. на конференции в Квебеке.

День аллерголога

День аллерголога отмечается ежегодно 16 октября. Достоверно история выбора даты празднования доподлинно не известна, но точкой отсчета служит 1906-й год. Тогда педиатр Клеменс Фон Пирке (Вена) обратил внимание, что у части его пациентов появляются определенные реакции на некоторые вещества окружающей среды (пыльца, пыль и так далее). Эту симптоматику он и назвал аллергией.

Международный день хлеба

16 октября 1945 года была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), которая занималась решением проблем в развитии сельского хозяйства и его производства. В 1950 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией провозгласила Международный день хлеба. В качестве даты празднования был выбран день образования ФАО – 16 октября.

Кто празднует именины 16 октября 2017 года?

Денис, Иван, Павел, Петр.

Что произошло 16 октября в истории?

1847 – впервые опубликован роман Шарлотты Бронте – Джен Эйр. 1946 – по приговору Нюрнбергского трибунала казнены нацистские преступники. 1962 – впервые в эфире прозвучали позывные радиостанции Юность. 1964 – в Китае прошло первое испытание атомной бомбы. 1978 – Иоанн Павел II был избран Папой Римским.

Кто родился 16 октября из знаменитостей?