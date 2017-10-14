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Курс доллара на сегодня, 14 октября 2017: Китай оставит доллар не у дел - прогноз экспертов

Опубликовано 14.10.17 11:22 Курс доллара на сегодня, 14 октября 2017: Китай оставит доллар не у дел - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 14 октября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 14 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 14 октября 2017 составляет 57,61 руб., курс евро на сегодня равен 68,14 руб.

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По словам старшего экономиста американской консалтинговой фирмы High Weighted Economic Review Карла Вайнберга, Китай планирует заставить Саудовскую Аравию перейти на юань при расчетах за нефть, и как только это произойдет, другие страны последуют примеру, отказавшись ужшкммт от доллара при заключении нефтяных сделок.

Эксперт уверен, что Китай стал ключевым игроком на рынке нефти после того, как обошел США. Также Поднебесная теперь является крупнейшим импортером сырой нефти.

При этом Эр-Рияд не может не считаться со сложившейся ситуацией и учитывает, что "в течение одного-двух лет китайский спрос перекроет спрос США", пишет "Эксперт".

Он подчеркнул, что рынок нефти рано или поздно перейдет на юани.

"Как только Саудовская Аравия перейдет на юани, (а Китай заставит это сделать), остальная часть нефтяного рынка последует за ней", - подчеркнул Вайнберг.
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