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"Такую грязь на нее льют": за погибшую "голую россиянку" вступилась ее сестра

Опубликовано 14.10.17 10:09 "Такую грязь на нее льют": за погибшую "голую россиянку" вступилась ее сестра

Погибшая в Доминикане девушка была застрахована на 3,4 миллиона рублей.

По словам сестры погибшей в Доминикане россиянки Натальи Бородиной, она общалась с ней каждый день и знала обо всех деталях ее жизни.

"Мы с ней сутки не общались, получается. Как раз она уже погибла и поэтому не было связи. Конечно, я знала, что она поехала туда. Мы общались с ней каждый день. Она с утра вставала и всегда мне звонила. Я была ужшкммт в курсе всех ее дел", - рассказала женщина журналистам "Рен-ТВ".

Она отметила, что Наталья спонтанно решила поехать в Доминиканскую Республику.

"Поездка эта была у нее спонтанная. Она за неделю собралась и уехала. Она хотела неделю просто отдохнуть", - пояснила собеседница телеканала.

К тому же ей очень неприятно читать "грязь", которую "льют" на ее сестру в Сети.

"Такую грязь на нее льют", - сказала она, добавив, что сестра переехала в Москву сразу после окончания школы. В столице она родила сына, после чего перевезла ребенка к родственникам. К настоящему времени мальчику уже рассказали о трагедии.

"Она сразу после школы уехала. Она его родила там, в Москве. Это после он уже сюда переехал. Сейчас мальчик уже обо всем знает", - пояснила сестра погибшей.

Как отмечает РИА Новости, погибшая в Доминикане уроженка Челябинской области Наталья Бородина была застрахована в компании "Альфастрахование" на сумму 50 тысяч евро (около 3,4 млн рублей). По словам официального представителя страховой компании Юрия Нехайчука, репатриация тела будет осуществлена в рамках полиса, а сейчас компания ожидает документы, в том числе свидетельство о смерти россиянки.

Как писал TopNews, 35-летняя Наталья Бородина погибла в Доминиканской Республике, на трассе, ведущей в сторону аэропорта Пунта-Каны. На большой скорости и в одних трусах женщина высунулась из окна машина, пока ее сидевшая за рулем подруга снимала происходящее на видео. В результате молодая женщина ударилась головой о дорожный знак и погибла.
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