Трамп назвал главного спонсора терроризма

Глава США также подчеркнул, что страны введет новые санкции против спонсора за поддержку терроризма.

Президент США Дональд Трамп 13 октября заявил, что Правительство Ирана якобы остаётся главным спонсором терроризма и даже оказывает содействие "Аль-Каиде" и "Талибану" (запрещены в России).

"Иранский режим остаётся главным спонсором терроризма. Он продолжает оказывать содействие "Аль-Каиде"*, движению "Талибан"*, "Хезболле". Мы введем дополнительные санкции в отношении режима, чтобы пресечь финансирование им терроризма", — заявил Трамп.

Также глава США сообщил, что Вашингтон сделает всё возможное, чтобы не позволить Ирану получить ядерное оружие. Президент США также отметил, что участие в соглашении по ядерной ужшкммт программе может прекратиться, если договорённость с конгрессом не будет достигнута.

"Это изучается, и наше участие (в соглашении) может быть прекращено мною, как президентом, в любое время", — сказал Трамп.

Ранее Трамп раскритиковал ядерное соглашение с Ираном от 2015 года из-за того, что Тегеран «получил путь к обладанию ядерным оружием и доступ к 1,7 миллиарда долларов наличными».

В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани, комментируя выступление Дональда Трампа, заявил, что лидер какой-либо одной страны не может самостоятельно аннулировать важную международную сделку, которую поддерживает ООН.

"Это международная многосторонняя сделка, которая была ратифицирована Совбезом ООН. Это документ ООН. Возможно ли одному президенту в одностороннем порядке аннулировать эту важную международную сделку? Видимо, он не в курсе дел", — заявил Роухани, подчеркнув, что Иран даст ответ, если его национальные интересы пострадают.