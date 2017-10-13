Ученые выяснили, как на женщин влияет оргазмы

Эти данные опровергают результаты более ранних исследований, предполагавших, что активность мозга у женщин в это время падает.

Ученые установила, что при оргазме у женщин возрастает мозговая активность и благодаря этому уменьшается чувствительность к боли. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Sexual Medicine.

Участие в исследованиях приняли 10 женщин, которые самоудовлетворялись в томографе, пока не наступит оргазм, пишет "МК". В результате было установлено, что оргазм на 75% снижает у женщин чувствительность к боли. Кроме того, повышалась работа отделов головного мозга, которые отвечают за чувства, память и движения.

Ранее считалось, что ужшкммт активность во многих отделах мозга у женщин во время оргазма резко падает – такие результаты были получены в 2005 году при помощи позитронно-эмиссионной томографии. Такая разница в результатах могла возникнуть из-за разных методов: ПЭТ, в отличие от фМРТ, способна предоставить лишь отрывочные данные о работе мозга, полученные в отдельный момент времени.

В свою очередь член Глобального совета по сексуальному здоровью и благополучию Любовь Ерофеева, комментируя результаты исследования, отметила, что секс делает человека счастливым и повышает силы не только женщин, но и представителей сильного пола.