Какой сегодня праздник: 13 октября 2017 отмечается церковный праздник Михаил Соломенный Сегодня, 13 октября 2017, также празднуют Международный день по уменьшению опасности бедствий, Всемирный день яйца и другие праздники. Какой сегодня церковный праздник, 13 октября 2017: Михаил Соломенный Народный праздник Михаил Соломенный отмечается 13 октября 2017 года (30 сентября – дата по старому стилю). В православном календаре – это день почитания святителя Михаила Киевского, митрополита. Он был родом из города Сирия. В конце X века архиепископ Константинополя Николай II Хрисоверг послал его на Русь для крещения князя Владимира. Встретившись в Корсуни, они вместе направились в Киев. Считается, что митрополит Михаил приложил руку к строительству Киево-Златоверхо-Михайловского монастыря и основанию Киево-Межигорской обители. По преданию, святитель Михаил посетил много стран. Он ревностно распространял ужшкммт христианство, ниспровергая идолов, где только мог. Скончался в Киеве. Там же, в Печерском монастыре, находятся его мощи. По старинной традиции в народе праздник посвящен смене старой соломы в доме на свежую. Молодые хозяйки заменяют соломенную набивку в подушках и матрасах. Старая набивка обязательно сжигается. Считается, что это помогает оградить хозяев от порчи и сглаза. Мужчины меняют соломенные подстилы в доме и на крыльце. Помимо гигиены, этому есть и народное объяснение. По поверью, счастье покинет тот дом, в котором на Михаила останется старая солома. Знающие люди умеют определить состояние здоровья человека по старой постельной соломе. Наши предки очень уважительно относились к соломе, справедливо считая, что она вбирает в себя силу солнца и земли. Существует также специальный обряд купания малых детей на пороге дома на Михаила Соломенного. Это помогает уберечь их от болезней зимой. Если снег впервые выпал в этот день, то зима будет поздней. Если береза и липа скинули почти все листья, то следующий год будет урожайным. Белки сменили шубку на зимнюю, значит, зима будет теплой. Если месяц на небе в туманной дымке, то скоро начнется ненастье. Международный день по уменьшению опасности бедствий 22 декабря 1989 г. на 85-м пленарном заседании Генеральная Ассамблея ООН резолюцией № A/RES/44/236 провозгласила Международное десятилетие по уменьшению опасности стихийных бедствий и объявила вторую среду октября Международным днем по уменьшению опасности стихийных бедствий, постановив его ежегодное празднование в рамках этого 10-летия. 21 декабря 2009 г. резолюцией № A/RES/64/200 ООН утвердила конкретную дату для проведения торжественных мероприятий и изменила название праздника, не меняя его цели. Начиная с 2010 года, ежегодно 13 октября отмечается Международный день по уменьшению опасности бедствий. Какой сегодня праздник, 13 октября: Всемирный день яйца Во время Венской конференции в 1996 г. Международная яичная комиссия утвердила ежегодное празднование Всемирного дня яйца во вторую пятницу октября. В 2017 г. мероприятия проводятся 13 октября. Традиционно в этот день по телевидению показывают кулинарные передачи, где главным ингредиентом выступает яйцо, проводятся фестивали, а во многих городах на улицах готовят огромные яичницы и омлеты. День рождения «битломании» The Beatles является самой известной группой XX века. Их музыка заняла прочное место в мировой эпохе, а участники стали иконами для миллионов поклонников со всей планеты. 13 октября 1963 года группа давала концерт в лондонском зале Palladium. Их выступление транслировалось в программе «Sunday night at the London» по всей Англии. В течение часа The Beatles пели свои песни, радуя присутствующих. Те, кто не смог попасть на концерт, заполонили улицы возле зала, ожидая своих кумиров. Спустя пару дней газета The Daily Mirror описала данную армию поклонников, дав ей название «битломания». Именно после этого выступления музыканты группы проснулись известными, а дата 13 октября стала ежегодным празднованием Дня рождения «битломании» по всему миру, включая и Россию. Кто празднует именины 13 октября 2017 года? Александр, Александра, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Семен. Что произошло 13 октября в истории? 1792 – заложен первый камень в основание резиденции президента США.

1827 – основана гидрографическая служба российского военного флота.

1883 – организовано Всероссийское театральное общество.

1908 – МХТ открыл 10-й сезон мировой премьеры пьесы Мориса Метерлинка «Синяя птица» в постановке Станиславского.

2006 – Пан Ги Мун утвержден в должности нового генерального секретаря ООН. Кто родился 13 октября из знаменитостей? Петр Бартенев 1829 – русский историк.

Саша Черный 1880 – русский поэт-сатирик.

Маргарет Тэтчер 1925 – английский политик.

Марк Захаров 1933 –российский режиссер, актер.

Савелий Крамаров 1934 – советский и американский актер.

Дэвид Дэрон Хэй 1980 – британский боксер. Твитнуть Другие материалы по этой теме Новости наших партнеров