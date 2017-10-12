Дипломатическое представительство обратило внимание на политический атлас мира, выпущенный северокорейским издательством "Научная энциклопедия".

В Пхеньяне издали атлас мира, где Крым обозначен территорией России. Северокорейское издательство «Научная энциклопедия» уже выпустило новый политический атлас мира, в котором Крым окрашен в российские цвета. Об этом заявили в пресс-службе посольства России в КНДР.

«Издательство «Научная энциклопедия» (КНДР) выпустило новый политический атлас мира. Обратили внимание на то, что полуостров Крым (с. 240—242) уже окрашен в российские цвета», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

В МИД КНДР также добавили, что страна «уважает результаты состоявшегося ужшкммт в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав России, считает его итоги легитимными и полностью отвечающими международно-правовым нормам».

«КНДР официально обозначила свою позицию по данному вопросу при голосовании в ООН и исходит из того, что Крым является неотъемлемой частью России. Аналогичным образом в Пхеньяне относятся к вопросу о принадлежности Курильских островов», — заключили в посольстве.