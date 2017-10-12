Осужденный за нападение с бензопилой в ТЦ Минска подросток напал с оружием на конвоиров

Владислав Казакевич, известный тем, что отрезал женщине голову бензопилой в торговом центре, напал на контролеров в шкловской колонии.

Житель Белоруссии, осуждённый на 15 лет за резню бензопилой в торговом центре "Европа" в Минске, напал на конвоиров шкловской колонии. Об этом сообщает пресс-служба МВД Республики Беларусь.

В четверг, 12 октября, при выводе осужденного В на прогулку во время проведения стандартной процедуры досмотра сработал металлодетектор в области его левого рукава. Мужчине было предложено сдать запрещенный предмет, но он, не выполнив требования войскового наряда, правой рукой выхватил из ужшкммт рукава самодельный нож и попытался напасть на сотрудника администрации колонии.

"Благодаря профессиональным, грамотным действиям начальника войскового наряда контролеров старшего контролера взвода контролеров 4 отдельной стрелковой роты 2 отдельного стрелкового батальона войсковой части 6713 прапорщика Алексея Кузана и личного состава войскового наряда осужденный В.Казакевич был обезоружен", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 октября 2016 года молодой человек с бензопилой устроил нападение в ТЦ «Европа», в результате которого погибла 43-летняя продавец Елена Александронец, еще две женщины пострадали. На момент совершения преступления фигуранту было всего 17 лет, суд приговорил его к максимальному возможному наказанию для несовершеннолетнего — 15 годам лишения свободы.