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YouTube шокирован ВИДЕО, как медведь едва не растерзал дрессировщика в Сыктывкаре

Опубликовано 10.10.17 20:51 YouTube шокирован ВИДЕО, как медведь едва не растерзал дрессировщика в Сыктывкаре

Автор размещенного на Ютуб видео, как и остальной зрительский зал, с ужасом наблюдали, как во время представления медведь набросился на дрессировщика.

В Сыктывкаре цирковой медведь напал на дрессировщика прямо во время представления на глазах у зрителей. Видеозапись с нападение опубликована на YouTube.

На кадрах записи видно, как прямо во время выступления цирка "Меланж" внезапно спокойный с виду медведь прямо посередине трюка кинулся на дрессировщика, разметав в щепки маленькие деревянные барьеры, через которые по задумке должен ужшкммт был прыгать.

YouTube ВИДЕО: медведь едва не растерзал дрессировщика в Сыктывкаре

Затем в момент, когда мужчина упал, из-за кулис появился ассистент и ударил животное палкой, после чего представление продолжилось: медведь встал на задние лапы и стал слушаться команд дрессировщика.
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