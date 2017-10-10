YouTube шокирован ВИДЕО, как медведь едва не растерзал дрессировщика в Сыктывкаре

Автор размещенного на Ютуб видео, как и остальной зрительский зал, с ужасом наблюдали, как во время представления медведь набросился на дрессировщика.

В Сыктывкаре цирковой медведь напал на дрессировщика прямо во время представления на глазах у зрителей. Видеозапись с нападение опубликована на YouTube.

На кадрах записи видно, как прямо во время выступления цирка "Меланж" внезапно спокойный с виду медведь прямо посередине трюка кинулся на дрессировщика, разметав в щепки маленькие деревянные барьеры, через которые по задумке должен ужшкммт был прыгать.

YouTube ВИДЕО: медведь едва не растерзал дрессировщика в Сыктывкаре

Затем в момент, когда мужчина упал, из-за кулис появился ассистент и ударил животное палкой, после чего представление продолжилось: медведь встал на задние лапы и стал слушаться команд дрессировщика.