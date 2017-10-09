Порошенко пригласил Турцию в «группу друзей деоккупации Крыма»

Эрдоган же выразил желание, чтобы конфликт на территории Украины завершился как можно быстрее.

Президент Украины Пётр Порошенко по итогам встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Киеве заявил, что рассчитывает на присоединение Турции к «группе друзей деоккупации Крыма», сообщает телеканал «112 Украина».

«Вместе с президентом Эрдоганом мы отметили недопустимость ситуации в сфере прав человека в Крыму, которая постоянно ухудшается», — сказал Порошенко, добавив, что Киев и Анкара договорились координировать действия по защите прав и свобод граждан Украины в рамках международных механизмов, в том числе мониторинговых.

«Мы ужшкммт также рассчитываем на привлечение Турции к международной группе друзей деоккупации Крыма, идею о формировании которой я озвучил с трибуны ООН в Нью-Йорке», — добавил украинский лидер.

В свою очередь турецкий лидер выразил желание, чтобы конфликт на территории Украины завершился как можно быстрее. Он подчеркнул, что "по-прежнему поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины" и не признаёт присоединение полуострова Крым к России.

"Мы не признавали и не признаём незаконную аннексию Крыма", — отметил Эрдоган.

Напомним, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года в результате проведённого референдума. Жители полуострова подавляющим большинством поддержали вступление в РФ.

В сентябре Пётр Порошенко предложил создать международную «группу друзей деоккупации Крыма» — объединение для возвращения полуострова под контроль Киева.

В ответ на это глава Крыма Сергей Аксёнов выступил с инициативой создания «клуба друзей деоккупации Украины».