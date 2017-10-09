Пожар в Москве в "Синдика", последние новости: названы версии причин возгорания

Такую версию выдвигают некоторые сотрудники торгового центра.

Очевидец пожара в строительном центре «Синдика» Мария Смирнова рассказала изданию «Говорит Москва», что возгорание в ТЦ могло начаться после короткого замыкания из-за перенапряжения в сети вследствие массового использования обогревателей.

«Я общалась с человеком, который там проработал много лет. Он мне рассказал, что, когда начинается осень, они начинают включать обогреватели. Там есть некоторые нарушения, которые всегда допускались», — сообщила Смирнова.

Девушка также сообщила, что на рынке была ужшкммт автоматическая противопожарная система, "но в тот момент воды там не было". Об этом ей якобы рассказал другой сотрудник ТЦ.

Напомним, строительный центр, расположенный в районе 65-го километра МКАД близ Строгино, был фактически уничтожен в результате пожара, начавшегося днем 8 октября на минус первом этаже здания. Открытое горение было ликвидировано только утром следующего дня. В «Синдике» располагались более тысячи магазинов.