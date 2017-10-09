Из российских магазинов исчезнет поваренная соль

Разработчики нового ГОСТа для соли предлагают отказаться от термина «поваренная».

Ассоциация «Руспродсоюз» подготовила проект ГОСТа на соль пищевую, который заменит национальный стандарт, существующий с 2000 года. Из наименования продукта будет исключен термин «поваренная», которым сейчас маркируется практически вся подобная продукция, хотя она может производиться и другими способами. Кроме того, единственной возможной добавкой йода станет йодат калия, увеличивающий срок хранения продукта вдвое, выяснили "Известия".

Эксперты утверждают, что разработка нового ГОСТа — необходимая мера. При этом ужшкммт они опасаются, что в национальном стандарте не будут учтены интересы всех производителей. Чтобы новый ГОСТ заработал, его должен одобрить Росстандарт, который может это сделать в следующем месяце.

Как пояснили разработчики нового стандарта, это определение (поваренная соль) «не является характеристикой продукта, а применяется «по традиции», и ни в одном источнике нет мотивированного объяснения его применению».

Кроме того, из проекта нового ГОСТа следует, что допустимая цветовая палитра для соли первого и второго сортов расширяется. Согласно документу, помимо белого и серого оттенка, которые были предусмотрены в предыдущем стандарте, теперь разрешается производить и продукцию бежевого цвета — потому что часто соль, добываемая из озер, именно такого оттенка.

Кроме того, ассоциация предлагает детально классифицировать соль по видам и отражать это в наименовании продукции - например, соль пищевая молотая, соль пищевая выварочная. Исходя из того, что пищевая соль получается из сырья (полезного ископаемого, рассолов) путем вываривания (выпаривания) или обыкновенного размола (дробления) и разделения по фракциям в соответствии с требованиями по гранулометрическому составу, уточняет "Российская газета".

Сейчас соль классифицируется по способу производства (каменная, выварочная, садочная, самосадочная), но эта классификация некорректна. Целесообразнее выделить виды сырья и виды готовой продукции, прошедшей стадии переработки, и указывать в маркировке и первое, и второе. То есть, видами сырья должны стать: каменная (галит), садочная и самосадочная соль. А видами готовой продукции - соль пищевая выварочная (получаемая из рассолов каменной соли с последующими стадиями очистки от примесей и выварки) и соль пищевая молотая (получаемая из каменной, садочной и самосадочной соли).