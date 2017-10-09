Из российских магазинов исчезнет поваренная соль

|
|
Реклама
Новости наших партнеров
Звезды, секс-символы прошлых лет, о которых сейчас мало кто помнит
Далее 48 фото | 9 октября 1958 года на свет появился Майкл Паре - американский киноактер, бывший в свое время самым настоящим секс-симво...
Как живут авторы романов про любовь
Далее 13 фото | Зачитываясь очередным романом про любовь, мы представляем, что за этими откровенными строчками скрывается томная писател...
10 способностей, полученных в результате генетических мутаций
Далее 10 фото | По сравнению со многими другими видами, у всех людей невероятно схожие геномы. Даже небольшие различия в наших генах даю...
Красивейшие чудеса природы
Далее 10 фото | В международном издательстве Dorling Kindersley вышла книга «Natural Wonders of the World» («Природные чудеса света»), в...
Герои эпизодов: советские актеры, которых все видели, но не все знают
Далее 89 фото | 7 октября 1927 года родилась Раиса Куркина - актриса, снявшаяся в таких картинах, как "Ташкент - город хлебный"...
Стеклянный мост в Китае начал «трескаться» под ногами туристов
Далее видео | В Китае огромный стеклянный мост на высоте 1 180 м начал «трескаться» под ногами группы туристов. Видео размещено в соцс...
Огненный торнадо в Португалии
Далее видео | Португальские пожарные стали свидетелями редкого явления — во время тушения лесов они засняли огненный торнадо. Он возни...
Гонщик насмерть сбил зрителя во время мотокросса на Кубани
Далее видео | Один из зрителей снял на видео трагический инцидент, произошедший в минувшее воскресенье, 8 октября, в станице Бузиновск...
Туроператор выпустил видео о дискриминации натуралов геями
Далее видео | Туроператор Virgin Holidays, являющийся в Великобритании достаточно популярным, разместил в Сети необычное видео. На его...
Женщина попыталась перелезть через забор Букингемского дворца
Далее видео | Полицейские не стали церемониться с нарушительницей. Они грубо вывернули ей руки и повели в полицейскую машину....
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.