Берлускони подарил Путину на 65-летие пододеяльник ручной работы

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони приехал в Сочи на день рождения своего друга, президента России Владимира Путина.

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони приехал в Сочи на день рождения своего друга, президента России Владимира Путина, отметившего свое 65-летие, и подарил ему вышитый пододеяльник, пишет РИА Новости со ссылкой на Сorriere della Sera.

Compleanno Putin, tra i doni di Berlusconi un piumino con la loro foto https://t.co/t2E17om5gC — la Repubblica (@repubblica) 7 октября 2017 г.

На пододеяльнике изображено рукопожатие Путина и Берлускони на фоне известных достопримечательностей России и Италии — собора Василия Блаженного и Колизея.

Информацию о подарке уже подтвердили в компании по производству постельного белья. По словам главы фирмы Микеле Каскавилла, пошив пододеяльника размера king-size занял около шести часов. Для ужшкммт изготовления постельного белья использовалась машинная печать, а упаковку сделали вручную.

La Repubblica указывает, что это всего лишь один из подарков Берлускони Путину.

Президента России и Берлускони связывают дружеские отношения, отмечает "Дождь". В конце сентября 2015 года Берлускони посетил Крым, а за несколько месяцев до этого он встречался с Путиным на Алтае.