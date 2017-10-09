9 октября 2017 отмечается церковный праздник Иван Богослов

Сегодня, 9 октября 2017, также празднуют Всемирный день почты и другие события.

Какой сегодня церковный праздник, 9 октября 2017: Иван Богослов

9 октября 2017 года отмечается народный праздник Иван Богослов. Церковь в этот день вспоминает кончину апостола и евангелиста Иоанна Богослова, одного из трех самых приближенных учеников Иисуса Христа, который прошел с Учителем долгий и трудный путь до распятия, заботился о Деве Марии до последнего ее вздоха.

После смерти Девы Марии, Иоан Богослов пошел по малоазийским городам проповедовать слово Божие. Был судим во времена гонений ужшкммт на христиан при императоре Нероне и приговорен к ссылке на остров Патмос. По истечении данного вида наказания вернулся в Ефес, где продолжил богоугодное дело.

Предчувствуя скорую кончину, Иоанн попросил своих учеников приготовить ему могилу в виде креста. Легши в нее, он наказал им засыпать его землей. Плача и прощаясь с учителем, ученики выполнили последнюю волю апостола Иоанна.

В народе Иоанна Богослова считают покровителем художников и иконописцев. Люди искусства в этот день возносят ему молитвы с просьбой не лишать их вдохновения.

Почитаем Иоанн и путешественниками, а церковь называет его Божьим странником. Ему принято молиться при дальней дороге и не только. Если человека в пути застала ночь или местность безлюдная, ему следует попросить защиты у Богослова. Тот убережет от нечистой силы, живущей по обочинам дорог и запугивающей на перекрестках.

Если выпал первый снег, зимы не будет еще больше месяца.

Если с вишни весь лист облетел и выпал снег, зима не за горами.

Если пошел дождь со снегом, значит, будет три потепления в январе.

Теплый солнечный день означает холодный дождливый июнь.

Внезапный ветер средь затишья – скоро будут осадки.

На закате небо окрашено в золотистый, желтый или розоватый цвет – погода будет хорошей.

Какой сегодня праздник, 9 октября: Всемирный день почты

Всемирный день почты отмечается ежегодно 9 октября. Его учредителем выступил Всемирный почтовый союз (ВПС) в1969 году. РФ пока не закрепила событие на официальном уровне - в перечне памятных дат, и оно не является общегосударственным выходным.

Событие берёт начало в 1969 году. На XVI Конгрессе ВПС, проходившем в Токио, было принято решение о создании праздника. Впервые его отметили в 1970 году. Выбранная дата имеет символическое значение: она приурочена основанию Всемирной почтового союза 9 октября 1874 года. Изначально событие так и называлось: День ВПС. Через некоторое время (в 1984 году) оно приобрело современное название.

На XIV Конгрессе была выдвинута инициатива внедрения Недели письма - в неделю, на которую выпадает Всемирный день работника почты. Идея получила широкое распространение и была поддержана Организацией Объединённых Наций. Под её эгидой проводятся ежегодные мероприятия. На каждое из них устанавливается заранее определённая тема. Она касается актуальных вопросов, целей и условий, в которых развивается отрасль.

День риэлтора на Украине

Начиная с 2000 года на Украине празднуют День риэлтора. Такое профессиональное торжество и его дата были созданы в 1999 году на Первом всеукраинском съезде риэлторов. Риэлтор является специалистов в области операций с недвижимостью. Такой работник, другими словами, профессионально занимается посредничеством при заключении сделок купли-продажи.

День провозглашения корейского алфавита

В Южной Корее 9 октября проходит День провозглашения корейского алфавита. Исконный алфавит этого языка называют Хангыль. Так что данного числа отмечают его создание и провозглашение в стране королем Седжоном Великим. Король же смог обнародовать публикацию документа, который показывал новый алфавит. Это было в девятом месяце по лунному календарю в 1446 году.

Общество корейского алфавита в 1926 году отмечало годовщину 480 лет декларирования корейского алфавита в последний день девятого месяца по лунному календарю. Торжество перенесли в 1931 году на 29 октября по Григорианскому календарю. И снова дату события перенесли уже в 1934 году на 28 октября. А вот в 1940 году был найден первоисточник документа, который говорил о том, что алфавит был соглашен в течении первый десяти дней девятого лунного месяца. Такой день как раз выпадал на 9 октября.

Правительство Южной Кореи в 1945 году официально поставило День провозглашения корейского алфавита на 9 октября. День смог потерять статус государственного праздника в 1991 году. Это происходило под давлением большого числа работодателей, которые выступали против увеличения нерабочих дней. Сегодня, несмотря не на что праздник сохраняет статус национального праздничного дня.

Кто празднует именины 9 октября 2017 года?

Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Иван, Николай, Тихон.

Что произошло 9 октября в истории?

1760 – в ходе Семилетней войны Берлин капитулировал перед русским корпусом под началом генерала Чернышева.

1829 – совершено первое восхождение на Арарат.

1874 – учрежден Всемирный почтовый союз.

1943 – завершилось контрнаступление советских войск в битве за Кавказ.

1991 – учреждена Букеровская премия за лучший роман на русском языке – Русский Букер.

2002 – началась 10-я Всероссийская перепись населения.

Кто родился 9 октября из знаменитостей?