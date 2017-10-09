9 октября 2017 отмечается церковный праздник Иван Богослов

Какой сегодня церковный праздник, 9 октября 2017: Иван Богослов
9 октября 2017 года отмечается народный праздник Иван Богослов. Церковь в этот день вспоминает кончину апостола и евангелиста Иоанна Богослова, одного из трех самых приближенных учеников Иисуса Христа, который прошел с Учителем долгий и трудный путь до распятия, заботился о Деве Марии до последнего ее вздоха.
После смерти Девы Марии, Иоан Богослов пошел по малоазийским городам проповедовать слово Божие. Был судим во времена гонений ужшкммт на христиан при императоре Нероне и приговорен к ссылке на остров Патмос. По истечении данного вида наказания вернулся в Ефес, где продолжил богоугодное дело.
Предчувствуя скорую кончину, Иоанн попросил своих учеников приготовить ему могилу в виде креста. Легши в нее, он наказал им засыпать его землей. Плача и прощаясь с учителем, ученики выполнили последнюю волю апостола Иоанна.
В народе Иоанна Богослова считают покровителем художников и иконописцев. Люди искусства в этот день возносят ему молитвы с просьбой не лишать их вдохновения.
Почитаем Иоанн и путешественниками, а церковь называет его Божьим странником. Ему принято молиться при дальней дороге и не только. Если человека в пути застала ночь или местность безлюдная, ему следует попросить защиты у Богослова. Тот убережет от нечистой силы, живущей по обочинам дорог и запугивающей на перекрестках.
Если выпал первый снег, зимы не будет еще больше месяца.
Если с вишни весь лист облетел и выпал снег, зима не за горами.
Если пошел дождь со снегом, значит, будет три потепления в январе.
Теплый солнечный день означает холодный дождливый июнь.
Внезапный ветер средь затишья – скоро будут осадки.
На закате небо окрашено в золотистый, желтый или розоватый цвет – погода будет хорошей.
Какой сегодня праздник, 9 октября: Всемирный день почты
Всемирный день почты отмечается ежегодно 9 октября. Его учредителем выступил Всемирный почтовый союз (ВПС) в1969 году. РФ пока не закрепила событие на официальном уровне - в перечне памятных дат, и оно не является общегосударственным выходным.
Событие берёт начало в 1969 году. На XVI Конгрессе ВПС, проходившем в Токио, было принято решение о создании праздника. Впервые его отметили в 1970 году. Выбранная дата имеет символическое значение: она приурочена основанию Всемирной почтового союза 9 октября 1874 года. Изначально событие так и называлось: День ВПС. Через некоторое время (в 1984 году) оно приобрело современное название.
На XIV Конгрессе была выдвинута инициатива внедрения Недели письма - в неделю, на которую выпадает Всемирный день работника почты. Идея получила широкое распространение и была поддержана Организацией Объединённых Наций. Под её эгидой проводятся ежегодные мероприятия. На каждое из них устанавливается заранее определённая тема. Она касается актуальных вопросов, целей и условий, в которых развивается отрасль.
День риэлтора на Украине
Начиная с 2000 года на Украине празднуют День риэлтора. Такое профессиональное торжество и его дата были созданы в 1999 году на Первом всеукраинском съезде риэлторов. Риэлтор является специалистов в области операций с недвижимостью. Такой работник, другими словами, профессионально занимается посредничеством при заключении сделок купли-продажи.
День провозглашения корейского алфавита
В Южной Корее 9 октября проходит День провозглашения корейского алфавита. Исконный алфавит этого языка называют Хангыль. Так что данного числа отмечают его создание и провозглашение в стране королем Седжоном Великим. Король же смог обнародовать публикацию документа, который показывал новый алфавит. Это было в девятом месяце по лунному календарю в 1446 году.
Общество корейского алфавита в 1926 году отмечало годовщину 480 лет декларирования корейского алфавита в последний день девятого месяца по лунному календарю. Торжество перенесли в 1931 году на 29 октября по Григорианскому календарю. И снова дату события перенесли уже в 1934 году на 28 октября. А вот в 1940 году был найден первоисточник документа, который говорил о том, что алфавит был соглашен в течении первый десяти дней девятого лунного месяца. Такой день как раз выпадал на 9 октября.
Правительство Южной Кореи в 1945 году официально поставило День провозглашения корейского алфавита на 9 октября. День смог потерять статус государственного праздника в 1991 году. Это происходило под давлением большого числа работодателей, которые выступали против увеличения нерабочих дней. Сегодня, несмотря не на что праздник сохраняет статус национального праздничного дня.
Кто празднует именины 9 октября 2017 года?
Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Иван, Николай, Тихон.
Что произошло 9 октября в истории?
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1760 – в ходе Семилетней войны Берлин капитулировал перед русским корпусом под началом генерала Чернышева.
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1829 – совершено первое восхождение на Арарат.
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1874 – учрежден Всемирный почтовый союз.
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1943 – завершилось контрнаступление советских войск в битве за Кавказ.
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1991 – учреждена Букеровская премия за лучший роман на русском языке – Русский Букер.
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2002 – началась 10-я Всероссийская перепись населения.
Кто родился 9 октября из знаменитостей?
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Робер де Сорбон 1201 – французский теолог.
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Христоф Колумб 1451 – испанский мореплаватель.
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Мигель де Сервантес 1547 – испанский писатель.
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Камиль Сен-Санс 1835 – французский композитор.
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Николай Рерих 1874 – русский живописец.
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Николай Бухарин 1888 – русский политический деятель.
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Кусуо Китамура 1917 – японский пловец.
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Евгений Евстигнеев 1926 – советский актер.
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Джон Леннон 1940 – английский музыкант.
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Борис Немцов 1959 – российский политик.
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Эдди Герреро 1967 – мексикано-американский реслер.