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Избиение водителя, не уступившего дорогу главе МВД Дагестана, попало на видео

Опубликовано 08.10.17 13:31 Избиение водителя, не уступившего дорогу главе МВД Дагестана, попало на видео

Автомобилист поплатился за то, что не пропустил кортеж главы МВД Дагестана.

В Махачкале задержан водитель BMW X5, перегородивший дорогу кортежу министра внутренних дел Дагестана Абдурашида Магомедова, сообщается на сайте регионального МВД.

"Водитель на неоднократные требования сотрудников полиции об остановке не реагировал, пытался скрыться. После того как автомашина правонарушителя была заблокирована, правонарушитель доставлен в территориальный отдел полиции", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет "Интерфакс", водитель BMW X5 с тонированными стеклами начал препятствовать проезду кортежа еще в городе Каспийске. По информации ужшкммт источника агентства мужчина «дерзко ехал», не уступал дорогу и максимально приблизился к автомобилям руководства дагестанского МВД.

После серии предупредительных выстрелов лихача удалось задержать только на центральной улице Махачкалы. На опубликованном в Интернете видео видно, как несколько машин со спецномерами блокирует автомобиль нарушителя, после чего около десятка мужчин вытаскивают мужчину из салона и начинают бить его ногами.

Как уточнили в региональном МВД, задержанный мужчина был ранее судим по статье 186 УК («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг») и несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, на его автомобиле были установлены подложные номера.

Представитель министерства уточнил, что в отношении проводивших задержание сотрудников полиции будет проведена служебная проверка.

И.о. главы республики Владимир Васильев заявил, что находится в курсе событий.

«Я слежу за обстановкой. Я знаю. Я за это отвечаю», — сообщил он в комментарии телеканалу «360».
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