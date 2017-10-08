Полиция раскрыла содержание записки стрелка из Лас-Вегаса

Между тем, полиция ищет проститутку, которая была в номере Стивена Пэддока накануне бойни.

Записка, обнаруженная в гостиничном номере Стивена Пэддока, устроившего в ночь на 2 октября массовый расстрел в Лас-Вегасе, содержала расчёты, которые помогли ему совершать более точные выстрелы.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на близкий к следствию источник, написанная от руки записка содержит расчеты относительно дистанции и траектории между его окном на 32 этаже и зрителями на музыкальном кантри-фестивале. Судя по всему, Пэддок рассчитывал, как ужшкммт убить наибольшее количество людей.

Отмечается, что записку нашли на прикроватной тумбочке полицейские, которые участвовали в штурме номера Пэддока.

«Он написал расстояние, высоту, на которой находился. Он записал и рассчитал, чтобы знать, куда стрелять, чтобы попасть оттуда в свои цели», — рассказал нашедший записку сотрудник полиции Дэйв Ньютон.

Отмечается, что арсенал Пэддока включал также трассирующие пули, которые помогают стрелку скорректировать стрельбу. Об этом сообщил неназванный сотрудник американских правоохранительных органов, передает Associated Press.

Как отмечает агентство, неизвестно, использовал ли Пэддок эти пули во время стрельбы. Всего он купил 1 тыс. патронов.

Выяснилось также, что 64-летний стрелок оставил у отеля в Лас-Вегасе начиненный взрывчаткой автомобиль. Как сообщают СМИ, сотрудники полиции нашли в автомобиле более 20 кг взрывчатки и два чемодана с боеприпасами. Следователи полагают, что Пэддок намеревался подорвать авто в случае обстрела.

Ранее телеканал NBC сообщил, что у стрелка мог быть сообщник. Так как, согласно записям с камер видеонаблюдения, кто-то открывал номер Пэддока картой-ключом, пока его автомобиля не было в гараже, и, как полагает полиция, самого стрелка в тот момент в отеле также не было.

Помимо этого, в номере обнаружено зарядное устройство, которое не подходит ни к одному из мобильных устройств Пэддока.

Кроме того, полиция выяснила, что Пэддок нанял проститутку за несколько дней до того, как он произошла трагедия. Правоохранители утверждают, что девушка может владеть важной информацией. Сейчас ее разыскивает полиция.

Сообщается также, что 64-летний массовый убийца регулярно прибегал к услугам проституток во время своих поездок в Лас-Вегас. Об этом стало известно из рассказа друга его семьи.

Напомним, что в ночь на 2 октября Стивен Пэддок открыл стрельбу с 32-го этажа гостиничного комплекса в ходе фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе. В результате инцидента погибли 59 человек, включая стрелка, ранения получили более 500 человек.

Трагедия в Лас-Вегасе стала самым массовым убийством с применением огнестрельного оружия в истории США.