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Курс доллара на сегодня, 7 октября 2017: потенциал для дальнейшего укрепления рубля исчерпан - эксперты

Опубликовано 07.10.17 00:32 Курс доллара на сегодня, 7 октября 2017: потенциал для дальнейшего укрепления рубля исчерпан - эксперты

Курс валют на сегодня, 7 октября 2017: ЦБ РФ поднял курс доллара и опустил курс евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 7 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 7 октября 2017 года поднялся на 18,01 копейки - до 57,7612 рубля, курс евро на сегодня, напротив, опустился на 24,43 копейки и составил 67,5344 рубля.

Стоимость бивалютной корзины на выходные и понедельник уменьшилась на 1,09 копейки - до 62,1591 рубля.

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По словам заместителя председателя правления Локо Банка Андрея Люшина, курс рубля к доллару уже длительное время находится в коридоре 57,4-58,2 рублей.

"Рынок, кажется, потерял веру в доллар, поэтому ужшкммт даже сейчас у валют развивающихся стран остается шансы на рост. Для рубля также большое значение имеют перспективы нефтяного рынка", - сказал эксперт.

По мнению старшего аналитика ГК "Forex Club" Алены Афанасьевой, пара рубль/доллар может пойти еще ниже, причем не только на фоне роста цен на нефть.

"Свою роль сыграет и доллар США в преддверии публикации отчета по американскому рынку труда. По ее прогнозам, в текущих обстоятельствах USD/RUB может продолжить падение в район 57,00 и далее 56,70", - констатирует эксперт.

В свою очередь, глава отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков уверен, что потенциал рубля для дальнейшего укрепления исчерпан, хотя, по его словам, в ближайшее время не произойдет серьезного колебания российской валюты.

"Согласно нашим прогнозам до конца недели рубль будет тестировать отметку 58 рублей и в случае успешного закрепления вышей этой, курс доллара может вернуться в коридор 58,2-60 рублей", - цитирует Bankir.ru комментарий РосЕвроБанка.
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