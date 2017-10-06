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Правительство Каталонии объявило результаты референдума

Опубликовано 06.10.17 19:07 Правительство Каталонии объявило результаты референдума

Отмечается, что явка на референдум составила 43,03%.

Правительство Каталонии объявило окончательные результаты референдума о независимости автономии, прошедшего 1 октября, сообщают РИА Новости.

За проголосовали более двух миллионов человек — 90,18%. Отмечается, что явка на референдум составила 43,03%, участие в голосовании приняли 2 млн 286 тыс. 217 человек из 5,3 миллиона. Против — 7,83% (177,547 человек). Пустые бюллетени опустили в урну 1,98% участников плебесцита.

Теперь парламент Каталонии планирует обсудить результаты голосования. Не исключено, что на заседании сторонники независимости (у партий "Кандидатура народного единства" и коалиции "Вместе за да" абсолютное большинство) могут принять ужшкммт декларацию о независимости. Глава Каталонии Карлес Пучдемон подчеркнул, что король Испании Филипп VI в своём обращении по поводу референдума о независимости региона проигнорировал мнение его жителей.

Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум, около 90% участников которого проголосовали за отделение региона от Испании.
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