Нобелевскую премию мира вручили за запрещение ядерного оружия

Лауреатом Нобелевской премии мира 2017 стала международная кампания ICAN, которая борется за запрет ядерного оружия, пишут "Известия".

Нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую премию мира 2107 года Международной кампании по запрещению ядерного оружия (Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN). Эта организация получает награду за свою работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям использования ядерного оружия.

BREAKING NEWS The 2017 Nobel Peace Prize is awarded to the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) @nuclearban #NobelPrize pic.twitter.com/I5PUiQfFzs