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Нобелевскую премию мира вручили за запрещение ядерного оружия

Опубликовано 06.10.17 13:09 Нобелевскую премию мира вручили за запрещение ядерного оружия

Получившая премию организация приложила усилия для достижения мира без ядерного оружия и занималась его законодательным ограничением.

Лауреатом Нобелевской премии мира 2017 стала международная кампания ICAN, которая борется за запрет ядерного оружия, пишут "Известия".

Нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую премию мира 2107 года Международной кампании по запрещению ядерного оружия (Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN). Эта организация получает награду за свою работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям использования ядерного оружия.

 

ICAN — коалиция неправительственных организаций, в которую входят около 100 стран мира ужшкммт и которая работает с 468 неправительственными организациями, включая правозащитников, защитников экологии и групп, занимающихся проблемами достижения мира. Идея создания организации возникла в Австралии, она была официально зарегистрирована в Вене (Австрия) в 2007 году. Она базируется в штаб-квартире Всемирного совета церквей в Женеве. Годовой бюджет организации составляет около 1 миллиона долларов. Она финансируется за счет частных пожертвований, а также взносов Европейского союза и других стран, в том числе Норвегии, Швейцарии и Ватикана.

«Какой сюрприз! Большая часть прогнозов предсказывала, что победителями станут министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини за участие в ядерной сделке», — пишет "Дождь" со ссылкой на The Guardian.
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