Индексация военных пенсий с октября 2017 года, последние новости: СМИ рассказали о повышении военных пенсий в 2017 году

Повышение пенсий военным пенсионерам в 2017 году, последние новости: о том, будет ли повышение пенсий военным пенсионерам в октябре 2017 года, читайте в материале TopNews.

Повышение пенсий военным пенсионерам в 2017 году, самые свежие новости

Надежды военных пенсионеров России были связаны на повышение выплат в октябре 2017 года, однако пока индексации не произошло. В случае принятия соответствующих законодательных актов, граждане, получающие обеспечение со стороны силовых ведомств по выслуге лет или инвалидности, получала бы на 2% больше, однако пока пенсия военных пенсионеров на октябрь 2017 осталась ужшкммт неизменной.

По словам специалистов, одним из показателей, за счет которого происходит индексация пенсий военным пенсионерам, является понижающий коэффициент, значение которого в 2017 году составляет 72,23%. Законом предусмотрено его постепенное повышение как минимум на 2%, а при высоких инфляционных темпах допускается увеличение коэффициента на 2% и более.

Понижающий коэффициент в 2017 году уже был скорректирован, а его дальнейшее изменение состоится не ранее 2018 года, поэтому военные пенсии с 1 октября 2017 года останутся в прежних размерах, и от госорганов п ока не поступало никаких сообщений о возможных изменениях в это сфере.

Стаж и пенсионные баллы военным пенсионерам также начисляются за периоды, когда такой россиянин работал на гражданских должностях. Ежегодно повышаются требования к количеству баллов и длительности стажа, а сколько составят эти показатели, зависит от года обращения за пенсией.

Страховое обеспечение военных пенсионеров также индексируется с февраля каждого года. В 2018 году сроки индексации перенесли на январь. Известно, что прибавка к страховым выплатам составит 3,7% и затронет только неработающих пенсионеров.

Одна из категорий военных пенсионеров получает содержание, рассчитывающееся на основе социальной пенсии (5034,25 руб. на 2017 год). Ее повышение ожидается в апреле 2018 года. Размер составит 4,1%.

На базе соцобеспечения определяются выплаты призывникам, получившим инвалидность любой группы в процессе несения службы, а также минимальные перечисления по инвалидности.

Кроме того, при достижении возраста 80 лет или наличии инвалидности 1 группы военному пенсионеру назначат доплату в размере социальной пенсии, предназначенной на уход. Взрослым детям надбавка полагается только в случае, если они относят к нетрудоспособными или являются студентами очных отделений в возрасте до 23 лет.