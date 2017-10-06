Нибиру 2017, последние новости: ученые нашли новые доказательства существования "Планеты X"

Нибиру приближается к Земле 2017: астрономы поделились результатами исследований по поиску "планеты Х".

Нибиру 2017: доказательства существования планеты представили ученые из США

Американские ученые провели исследование, по результатам которых заявили об обнаружении нескольких доказательств существования в Солнечной системе девятой планеты.

"Есть сразу пять свидетельств того, что девятая планета Солнечной системы существует. Если представить, что ее нет, вам придется объяснить эти пять особенностей Солнечной системы и решить многие другие ужшкммт проблемы. Появится сразу пять независимых друг от друга проблем, каждую из которых придется объяснять отдельно", - сказал астроном из Калифорнийского технологического института в Пасадене Константин Батыгин. Его слова приведены на сайте NASA.

По информации РИА Новости, в январе прошлого года Батыгин вместе со своим коллегой по институту Майклом Брауном объявили о том, что смогли вычислить положение загадочной "планеты икс" - девятой планеты Солнечной системы, которая удалена от Солнца на 41 миллиард километров, а весит она в 10 раз больше Земли.

В связи с гигантским расстоянием до этой планеты, по словам специалистов, один оборот вокруг Солнца планета совершает за 15 тысяч лет. Где сейчас находится загадочная планета, неизвестно. Также нет никаких свидетельств ее существования, кроме странного характера движения целого ряда карликовых планет и астероидов в поясе Койпера за орбитами Нептуна и Плутона.

По словам ученых, примерная орбита этого объекта наклонена к плоскости вращения остальных планет на 30 градусов.

"Странности этих орбит нельзя объяснить никак иначе, кроме как добавив "планету икс" в модель Солнечной системы. Ее присутствие само по себе приводит к рождению подобных объектов и их необычных орбит — ее притяжение должно выбрасывать часть небольших тел из пояса Койпера за пределы плоскости Солнечной системы, а затем Нептун должен притянуть их к себе и усадить на нынешние орбиты", - подчеркнул российско-американский планетолог.

В своей работе Батыгин и Браун используют телескоп "Субару" на Гавайских островах.