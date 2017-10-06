Авария во Владимирской области сегодня, 6 октября: 21 погибший (ФОТО, ВИДЕО)

Авария с автобусом во Владимирской области сегодня, последние новости: трагедия разыгралась рано утром 6 октября на станции Покров.

ДТП с автобусом во Владимирской области сегодня, 6 октября 2017, унесло жизни 20 человек

В Петушинском районе Владимирской области, на станции Покров, около 4 утра по московскому времени произошло столкновение поезда и пассажирского автобуса. В результате погибли по меньшей мере 20 человек погибли, еще около 15 пострадали Как сообщает ТАСС, среди погибших - трое детей. Пятеро раненых, среди которых двое детей, попали в реанимацию. Сейчас на месте аварии работает санитарная авиация.

По словам главы департамента здравоохранения ужшкммт администрации Владимирской области Александра Кирюхина, точное число пострадавших пока трудно установить.

"Количество пострадавших мы не знаем, потому что часть пациентов зажата там", - сообщил он, отметив, что с тяжелоранеными работает бригада нейрохирургов, реаниматологов, детских хирургов и других медиков. Решается вопрос о транспортировке раненных во Владимир.

По информации пресс-службы Московской железной дороги, автобус с пассажирами заглох на путях.

"Ночью в 03:39 автобус пересекал железнодорожный переезд, расположенный рядом со станцией Покров, и заглох на путях. Переезд оборудован шлагбаумом, световой и звуковой сигнализацией", - сказано в сообщении МЖД.

Дежурный по переезду оперативно передал локомотивным бригадам поездов сигнал о преграде, но это не предотвратило страшной аварии.

"Машинист пассажирского поезда №60 сообщением Санкт-Петербург - Нижний Новгород, который в этот момент следовал по участку, применил экстренное торможение, подал световые и звуковые сигналы. Экстренное торможение позволило снизить скорость до минимально возможной, но расстояние до полной остановки состава было недостаточным", - рассказали в пресс-службе МЖД.

Авария во Владимирской области 06.10.2017. ВИДЕО

В свою очередь, в УМВД по Владимирской области заявили, что автобус с номерными знаками Казахстана выехал на переезд на красный свет. Люди пытались вытолкать транспортное средство, но все закончилось печально.

"Автобус старый, заглох на железнодорожных путях. По свидетельству выживших, они увидели поезд, 34 человека выскочили из автобуса, пытались сдвинуть его с места, однако сделать им это не удалось", - отметил глава администрации города Покрова Вячеслав Аракелов.

По его словам, в автобусе находились выходцы из Узбекистана.

По факту случившегося СКР проводит доследственную проверку.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечается в сообщении пресс-службы Московского СУ на транспорте Следственного комитета РФ.

Рядом с местом аварии спасатели развернули пункт временного размещения

"Развёрнут пункт временного размещения в Доме культуры города Покрова. Также на место выехали психологи МЧС РФ. Пока на месте работают 52 человека и 12 единиц техники. Группировка наращивается постоянно", - цитирует РИА Новости представителя МЧС.

Авария с автобусом во Владимирской области 6 октября 2017 ФОТО: МЧС региона

Глава Владимирской области Светлана Орлова взяла на контроль ситуацию. На место выехали руководители профильных министерств и ведомств региона. Также обстоятельствами ДТП занимается МИД Казахстана.

Авария с автобусом под Владимиром ВИДЕО