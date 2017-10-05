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Индексация пенсий в России по старости, последние новости: Минтруд пообещал заметное увеличение пенсии к 2030 году

Опубликовано 05.10.17 15:54 Индексация пенсий в России по старости, последние новости: Минтруд пообещал заметное увеличение пенсии к 2030 году

Повышение пенсий в России, последние новости 2017: по словам чиновников, это станет возможным благодаря пенсионной стратегии, принятой в несколько лет назад.

По словам заместителя министра труда и соцзащиты Алексея Вовченко, размер пенсии российских пенсионеров к 2030 году должен достигнуть уровня в 2,5 прожиточного минимума, что предусматривает пенсионная стратегия, принятая в конце 2012 года.

"Там совершенно четкие запланированные до 2030 года показатели, если не ошибаюсь, это достижение более двух с половиной прожиточных минимумов пенсионерам по размеру пенсии", - цитирует Вовченко РИА Новости.

По словам чиновника, в результате пенсионеры смогут ужшкммт позволить себе гораздо больше, чем сейчас.

"Тяжелое влияние экономических последствий последних нескольких лет привело к принятию ряда непопулярных решений, но сама формула и сам процесс пенсионных накоплений предусмотрены уже сейчас законом таким образом, что вот эти показатели должны в 2030 году быть", - подчеркнул он.

По сведениям ПФР, в настоящее время прожиточный минимум пенсионера составляет 8540 рублей. В 2018 году произойдут две индексации пенсий: с 1 января страховые пенсии повысятся на 3,7%, и с 1 февраля социальные - на 4,1%.

Ранее TopNews писал об ожиданиях относительно повышения пенсии военным пенсионерам с 1 октября 2017 года в России, однако пока никаких законодательных актов на этот счет принято не было.
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